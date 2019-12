Labbra secche e screpolate | sintomi e cause | Come rimediare

Quante volte vi è capitato di avere le labbra secche e screpolate e non sapete come rimediare? Scopri alcuni rimedi naturali per rendere lisce e idratate.

Labbra secche e screpolate Fonte:IstockPhotos

Nella stagione fredda capita a tantissime donne di avere le labbra screpolate e secche, purtroppo le labbra, come il viso e le mani sono le parti del copro più esposte.

Può succedere che con il freddo le labbra si possano spaccare e il alcuni casi sanguinare, ma non solo sono i fattori esterni ma molto dipende anche dalla disidratazione o dalla carenza di vitamine.

Scopriamo le cause, i sintomi e come si può rimediare alle labbra secche e screpolate.

Labbra secche e screpolate: cause e sintomi

Non sempre diamo la giusta importanza alle labbra, passano spesso in secondo piano rispetto al viso e alle gambe, ma non è proprio corretto.

Le principali cause delle labbra screpolate e secche sono:

agenti atmosferici : come il freddo, il vento o in caso contrario, il troppo caldo e i raggi UV;

: come il freddo, il vento o in caso contrario, il troppo caldo e i raggi UV; carenza di vitamine

disidratazione : spesso accade quando beviamo pochissima acqua durante l’arco della giornata;

: spesso accade quando beviamo pochissima acqua durante l’arco della giornata; umidire troppo spesso le labbra con la saliva : questo gesto va a contribuire alla screpolazione delle labbra;

: questo gesto va a contribuire alla screpolazione delle labbra; allergie e le dermatiti atopiche : sono le cause più frequenti;

: sono le cause più frequenti; malattie autoimmuni e la psoriasi: sono i casi più gravi e poco frequenti.

Le labbra si screpolano spesso, perchè essendo rivestite da un sottile film oleoso, quando questo viene a mancare, le labbra si scoprono e diventano secche.

Le labbra secche e screpolate si manifestano con sintomi evidenti, perchè risultano:

pallide

gonfie

bruciano

spaccature

desquamazione

asciutte

ruvide al tatto

sanguinare

Consigli utili da seguire

Idratarsi Fonte: IstockPhotos

Se seguite alcuni consigli, le labbra possono risultare lisce e vellutate:

assumere alimenti ricchi in vitamine: come C, A e B, prediligete alimenti come frutta e verdura;

bere almeno due litri d’acqua al giorno: sia nella stagione invernale che estiva;

utilizzare prodotti cosmetici che non aggrediscano la pelle;

idratare le labbra: utilizzate gli stick naturali che proteggano, idratino e schermino le labbra;

non fumare.

I rimedi naturali per prendersi cura delle labbra

Olio di Jojoba Fonte:IstockPhotos

Seguite i nostri consigli per prendervi cura delle vostre labbra, ecco alcuni ingredienti fondamentali:

olio di mandorle

cera d’api

burro di cocco

olio di avocado

burro di karitè

olio d’oliva

olio di ricino

propoli

iperico

olio di germe di grano

aloe

lanolina

miele

olio di argan

calendula

oli essenziali

burro di cacao

Ci sono dei rimedi della nonna infallibili da poter seguire ecco alcuni:

spalmare il miele sulle labbra screpolate; emulsionare con olio d’oliva le labbra secche; spalmare il burro da cucina sulle labbra irritate; massaggiare delicatamente la cera d’api sulle labbra.

Il consiglio è che le labbra necessitano di esfoliazione, altrimenti non riescono a idratarsi in modo corretto, potete farlo, preparando uno scrub a casa, ecco come:

mischiate il bicarbonato con miele ed un olio a scelta fra mandorle, jojoba oppure olio d’oliva. Fate un leggero massaggio e si risciacquate bene.

Maschera e impacco emolliente per labbra screpolate

Maschera labbra con miele

Ecco come preparare a casa in pochissimo tempo dei prodotti naturali per curare le labbra secche:

1 cucchiaio di yogurt bianco

2 cucchiaini di miele

2 cucchiaini di olio evo o di mandorle dolci

applicare e spalmare delicatamente sulle labbra

lasciare agire per circa 10 minuti.

Una valida alternativa, preparate questo impacco:

4 fette di cetriolo

1 cucchiaio di gel d’aloe

2 cucchiaini di yogurt bianco

1 goccia di tea tree oil

frullare le fettine di cetriolo con la polpa della foglia di aloe;

amalgamate con gli altri ingredienti;

distribuite sulle labbra e massaggiate delicatamente

lasciate riposare per 15 minuti.

Balsamo lenitivo per le labbra secche e screpolate

Preparare un balsamo lenitivo per le labbra secche e screpolate è facile e veloce, ecco come:

3 g di burro di karitè

7 g di burro di cacao

3 g di cera d’api

1 goccia di olio essenziale di calendula.

A bagnomaria, fondete i burri e la cera, poi aggiungete l’olio essenziale ed amalgamate bene, fino a lasciar freddare e conservare il tutto in un vasetto di vetro, chiudete con il tappo. Conservate in frigo se è estate.

Balsamo idratante da mettere ogni giorno sulle labbra, non acquistate quelli che contengono molte sostanze chimiche, preparatelo a casa bastano pochi ingredienti:

2 cucchiaini di burro di karitè

2 cucchiaini di burro di cocco

3 gocce di olio di jojoba.

Procedete in questo modo: sciogliete a bagnomaria i burri e la cera, poi aggiungete l’olio, mescolate e lasciate freddare. Conservare in frigo in estate.

Oltre a quello idratante preparate un balsamo con miele:

4 cucchiaini di cera d’api

2 cucchiaini di miele

4 cucchiaini di burro cacao.

Fate sciogliere la cera ed a parte il burro, poi unire il miele, mescolate e versate il tutto in un barattolo di vetro. Lasciate raffreddare e poi lo utilizzate.