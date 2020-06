Botox naturale con la maschera all’amido di mais

Avere una pelle levigata anche in età matura può essere possibile e senza ricorrere a pratiche invasive. Il segreto sembra essere l’amido di mais e una maschera per il viso davvero portentosa, scopriamo come prepararla.

L’amido di mais è sa sempre un ingrediente da cucina che però regala grandi prestazioni anche in campo cosmetico. Questa sostanza, miscelata ad altri ingredienti naturali riesce a rimpolpare la pelle e a rendere i tratti del viso decisamente più distesi. Un rimedio naturale alla portata di tutti che ogni donna dovrebbe provare.

Scopriamo come si prepara la maschera viso all’amido di mais effetto botox che utilizzata più volte alla settimana regalerà una pelle più giovane, liscia e vellutata. Se ami i rimedi naturali scopri le proprietà dell’olio essenziale di lavanda.

Come preparare la maschera all’amido di mais effetto botox| gli ingredienti ed il procedimento

La maschera all’amido di mais, sembra stia spopolando tra le donne di tutto il mondo. Un trattamento di bellezza effetto botox naturale e super economico che regala una pelle giovane e distesa ed elimina i segni del tempo con poche applicazioni.

Per preparare questo trattamento naturale, si dovranno avere l’amido di mais o maizena, dello yogurt bianco naturale, del succo di carota e dell’acqua nelle quantità di:

1 cucchiaio di amido di mais

1 cucchiaio di yogurt bianco naturale

3 cucchiai di succo di carota

150 ml. di acqua

Per prima cosa si dovrà miscelare l’amido di mais a 50 ml di acqua per poterlo sciogliere in modo perfetto. I restanti 100 ml. di acqua andranno fatti bollire e una volta raggiunto il bollore ci si dovrà versare dentro l’amido di mais disciolto in acqua. Si mescolerà fino a quando non si otterrà un composto abbastanza omogeneo.

Quando la soluzione ottenuta si sarà raffreddata si potrà versare in una ciotolina e vi si aggiungeranno il cucchiaio di yogurt al naturale e i tre cucchiai di succo di carota. La maschera andrà applicata sul viso e lasciata in posa per circa 40 minuti e andrà risciacquata con acqua tiepida. La maschera potrà essere preparata ed applicata diverse volte a settimana per ottenere dei risultati davvero sorprendenti.

Fonte foto- IstockLa disidratazione e le cattive abitudini causano spesso un invecchiamento cutaneo precoce. Utilizzare questo rimedio naturale effetto botox economico e straordinario sarà un vero ‘segreto di bellezza’. Se ami i rimedi naturali per prenderti cura del tuo viso, scopri le proprietà dell’olio di Rosa Mosqueta.