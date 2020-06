Ritirati due tipi di salame per il rischio di salmonella.

Come molti sapranno, le allerte alimentari sono un buon modo per conoscere gli alimenti ai quali è il caso di prestare attenzione. Si tratta di allarmi che vengono emanati dal Ministero della Salute o da altri organi competenti che, dopo un’attenta analisi, riscontrano qualcosa che non va in determinati rapporti.

Per ovvi motivi, tra i cibi più soggetti a questi richiami ci sono spesso quelli confezionati. Per via delle tante lavorazioni subite, infatti, il rischio di andare incontro a dei rischi per la salute sono sempre molto alte.

A tal proposito, proprio in questi giorni, sono stati ritirati due tipi di salame sui quali è stata riscontrata la positività alla salmonella. Un problema piuttosto grave e al quale bisogna prestare sempre attenzione. Inutile dire che chiunque avesse acquistato uno di questi salami è invitato a non mangiarli e a riportarli indietro.

Ritirati salami nostrani per rischio salmonella

Il richiamo in questione arriva direttamente dal Ministero della Salute che sul suo sito ha pubblicato il richiamo per due lotti di salame. In entrambi i casi si tratta di salami prodotti da Mariga Giuseppe & C. SAS. A seguire tutte le informazioni utili per riconoscerli e provvedere alla restituzione.

Nomi: Salame nostrano dolce e Salame con aglio

Descrizione: Salami da 700 grammi circa

Produttore: Mariga Giuseppe & C. SAS

Lotto di produzione: 170

Marchio: IT805L CE

Data di scadenza 21/04/2020

Sede dello stabilimento: Via dell’industria 14/E Monticello Conte Otto (Vi)

Motivo del richiamo: Positività alla salmonella

Nel richiamo effettuato dal sito del Ministero della Salute, i consumatori che dovessero aver acquistato questi salami sono invitati a non consumarli e a renderli al punto vendita dove sarà possibile avere un rimborso o sostituirli con un altro prodotto di prezzo equivalente.

Sempre di recente ci sono state altre allerte alimentari importanti e riguardanti alimenti di diverso tipo. Tra queste ricordiamo quella per i pistacchi sgusciati e quella per il pesce spada congelato.

Come sempre invitiamo a restare sempre informati sugli alimenti che si acquistano, a leggere bene le etichette e a prestare attenzione alle varie allerte, unico mezzo per poter sapere in tempo utile se ci sono alimenti da non comprare o da restituire presso i punti vendita.