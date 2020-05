Allerta alimentare | Ritirato formaggio per rischio microbiologico

Ritirata dal mercato nota marca di taleggio DOP per rischio microbiologico.

Quando si parla di cibo è sempre bene fare attenzione ad ogni particolare. Durante le fasi di produzione e confezionamento possono infatti esserci degli errori. Altre volte, invece, possono avvenire dei processi tali da rendere gli alimenti nocivi per la salute.

È quanto avvenuto di recente con una nota marca di formaggio, prontamente ritirata dal mercato ma che essendo a lunga scadenza potrebbe essere ancora nelle case di chi l’ha acquistato. Si tratta del Taleggio DOP Cademartori, presente in molti supermercati e negozi alimentari. A seguire tutte le indicazioni per riconoscerlo al fine di riportarlo indietro.

Ritirato taleggio DOP Cademartori

L’avviso arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute.

Il Taleggio DP Cademartori è stato ritirato per sospetto rischio microbiologico e, più nello specifico per possibile presenza di Listeria monocytogenes rivelata in autocontrollo.

Un pericolo piuttosto importante per il quale viene fatta raccomandazione di non consumare il prodotto e di restituirlo al più presto presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Di seguito le specifiche per riconoscere il prodotto.

Nome: Taleggio DOP Cademartori

Confezione: da 200 grammi

Lotto di produzione: LA0403 200126 e La0603 2000127

Marchio di identificazione dello stabilimento: IT 03 137 CE

Produttore: Egidio Galbani S.r.l.

Sede dello stabilimento: Introbio (LC)

Data di scadenza: 19/06/20 e 20/06/20

Chiunque avesse acquistato questo formaggio è quindi pregato di non consumarlo e di contattare immediatamente il punto vendita per procedere con la restituzione ed il rimborso o con il cambio con un altro prodotto.

Prestare attenzione agli alimenti che si acquistano di volta in volta è molto importante perché capita spesso che vengano riscontrate anomalie o problemi che portano al loro ritiro. Un’informazione della quale bisognerebbe essere sempre al corrente in modo da evitare il consumo di prodotti che non sono a norma.

Sempre in questi giorni, un’altra allerta alimentare è scattata anche per delle zuppe pronte di cereali e verdure vendute in diversi supermercati e con marchi diversi. In quel caso il rischio era dato dalla possibile presenza di botulino.

Come sempre, qualora qualcuno ne fosse ancora in possesso, l’indicazione è quello di restituire il prodotto e richiedere il rimborso o un altro alimento di egual prezzo.