Allerta alimentare | Zuppe di diversi marchi ritirate dal mercato

In questi giorni alcune zuppe di verdure e cereali sono state richiamate per la sospetta presenza di botulino.

Come molti sapranno, gli alimenti che consumiamo ogni giorno possono nascondere problemi dovuti ad agenti contaminanti negli ingredienti o ad errori durante la fase di preparazione. Si tratta di pericoli che vengono di volta in volta segnalati dal Ministero della Salute o da altri organi preposti e che noi vi segnaliamo al fine di non correre rischi.

In questi giorni, ad esempio, è partita una segnalazione importante per alcuni lotti di zuppe di cereali e verdure presenti in diversi supermercati. Allerta che è partita direttamente dal Ministero della Salute che ha effettuato il richiamo per la sospetta presenza di botulino.

Allerta per zuppe di cereali e verdure

Il richiamo, che questa volta si riferisce ad alimenti considerati preziosi come i cereali, arriva dal Ministero della Salute e riguarda le zuppe di cereali e verdure prodotte da Zerbinati. Il pericolo è quello di sospetta presenza di botulino. Le zuppe si possono trovare in giro anche sotto il nome di altri marchi che, nello specifico, sono Esselunga e Consilia.

Al fine di fare chiarezza e di non creare ulteriore confusione, ecco quindi di seguito le indicazioni con tutte le zuppe alle quali è necessario prestare attenzione:

Zuppa con legumi e cereali

Marchio: Zerbinati

Lotto di produzione: 20-113

Nome del produttore: Zerbinati SRL

Data di scadenza 1/06/2020

Confezione da 310 grammi



Zuppa di legumi e cereali

Marchio: Consilia

Lotto di produzione: 20-113

Nome del produttore: Zerbinati SRL

Data di scadenza: 01/06/2020

Confezione da 620 grammi