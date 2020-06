Allerta alimentare | Ritirati pistacchi sgusciati

Nuova allerta alimentare per dei pistacchi sgusciati contenenti microtossine.

Chi ama la frutta secca ed in particolare i pistacchi, sa bene come questo tipo di alimento sia ricco di proprietà benefiche. Considerati alla stregua di un super cibo, infatti, i pistacchi vantano diverse proprietà nutritive e benefici incredibili che possono migliorare la vita di chi li mangia.

Come per tutti gli alimenti, però, anche quando qualcosa fa bene è importante prestare attenzione alle allerte alimentari. A causa di pesticidi, errori nel confezionamento o altre sviste può infatti accadere che un alimento normalmente sano diventi pericoloso.

Esattamente quanto è avvenuto in questi giorni con un lotto di pistacchi, segnalato per la presenzza di microtossine.

Pistacchi ritirati per la presenza di microtossine

L’allerta in questione arriva dal RASFF, il Sistema Rapido di Allerta Europeo che si occupa della sicurezza di alimenti e mangimi.

Tra le allerte della settimana ne è comparsa una riguardante anche l’Italia e che ha per protagonisti dei pistacchi sgusciati contaminati da aflatossine.

Le aflatossine, per chi non lo sapesse, possono provocare intossicazioni alimentari portando a nausea, mal di stomaco e vomito e diarrea. Tutti sintomi che in genere compaiono poche ore dopo averli mangiati.

In questo caso il pericolo dovrebbe essere a zero in quanto i pistacchi sono stati identificati ancor prima di raggiungere l’Italia e pertanto non verranno messi in commercio.

Nel dubbio, però, è sempre meglio essere informati. Ecco quindi le informazioni a riguardo.

Prodotto: Pistacchi sgusciati

Problema: Presenza di aflatossine in pistacchi sgusciati

Provenienza: Iran e Emirati Arabi

Numero di notifica: 2020.2416

Come già detto i pistacchi sono stati riconosciuti subito e viaggiano con sigilli doganali che faranno si che vengano rimandati alla destinazione di partenza.

Si tratta quindi di un’allerta abbastanza sicura perché non saranno messi in commercio.

Tuttavia, chi è solito acquistarli potrà prestare maggiore attenzione ed accertarsi della provenienza.

Le allerte alimentari sono un buon modo per mantenersi sempre informati ed essere dei consumatori consapevoli ed in grado di conoscere a pieno ciò che portano in tavola.

Un modo per mantenersi sempre in salute, scegliendo di volta in volta solo i cibi migliori ed in grado di garantire una buona esperienza di gusto e il mantenimento della salute.

Per questo motivo noi di chedonna.it ci teniamo ad informarvi di ogni più piccola variazione a riguardo. Mangiare in modo consapevole è infatti la scelta migliore per vivere sereni e senza preoccupazioni riguardo a ciò che si porta in tavola tutti i giorni.