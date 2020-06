I Pancakes sono così gustosi che ogni mattina li vorresti già pronti sulla tua tavola, dì la verità! Instagram ci bombarda di immagini da mangiare con gli occhi, strati di pancakes ricoperti da topping che fanno venire l’acquolina in bocca. Ne vorresti uno, anzi facciamo due, per la colazione di domani? Bene! Segui la RICETTA.

Non sono affatto quel genere di pancakes fatti con il burro, che eccedono in grassi e che guardarli soltanto ti farebbe già prendere peso. Qui siamo su un altro pianeta, un ambiente food che ti piacerà, che imparerai a conoscere e a sperimentare se ti è ancora sconosciuto e che non abbandonerai più. Pancakes ricotta limone e arancia, perfetti per la dieta, pronti in 5 minuti.

Si tratta di vere e proprie esperienze culinarie che imparerai ad apprezzare in base ai tuoi gusti. Sarai tu la vera protagonista, la chef pronta ad indagare su tutte quelle sostituzioni che puoi impiegare in cucina, che non danneggiano la tua salute, che sono povere se non addirittura prive di processi di raffinazione, che puoi includere secondo le corrette dosi nella tua dieta senza poi sentirti in colpa e che, come la maggior parte dei prodotti confezionati commerciali creano dipendenza.

Pancakes perfetti per la dieta alla ricotta e limone | RICETTA

I pancakes ricotta, limone e arancia sono un’ottima alternativa per chi è solita allenarsi e ha bisogno di fare il pieno di energie al mattino, ma anche per chi vuole mantenersi in forma e stare attenta alla linea.

Infatti questa preparazione prevede ingredienti sani e scansa tutto ciò che concerne burro, oli e zuccheri raffinati, si cucinano in pochi minuti e risultano una soluzione appetitosa per chi non vuole rinunciare al gusto già dal mattino.

Si possono anticipare già dalla sera prima per poi lasciarli riposare in frigo, puoi preparali anche per due giorni mantenendoli sempre al fresco, congelarli e tirarli fuori dal freezer all’occorrenza, consumarli caldi o freddi in base alla preferenza.

Questi pancakes risulteranno a fine cottura molto morbidi, belli gonfi e saranno perfetti anche per una dolce merenda. Gli ingredienti che vi proponiamo sono per di più molto facili da trovare nei supermercati più forniti, per tutti gli altri vi daremo delle valide alternative per la scarsa reperibilità.

Ingredienti (per due pancakes)

160 grammi di farina tipo 2 (in alternativa va benissimo quella integrale o qualsiasi altro tipo gluten free se siete intolleranti)

100 ml di bevanda vegetale a scelta senza zuccheri (in alternativa latte normale)

40 grammi di ricotta fresca

2 albumi

10 grammi di sciroppo d’agave (in alternativa 10 grammi di miele

un cucchiaino di bicarbonato (in alternativa una bustina di lievito per dolci)

olio extra vergine di oliva

cocco rapè (in alternativa cacao amaro in polvere)

il succo di un limone

il succo di metà arancia

Preparazione

Unire i due succhi di arancia e limone e metterli da parte. In una terrina mescolare energicamente la farina, il bicarbonato, gli albumi, lo sciroppo d’agave, la ricotta, la bevanda vegetale ed infine i succhi di limone e arancia, otterrete un composto denso e cremoso. Preparate una padella antiaderente dapprima unta con un filo di olio extra vergine di oliva, iniziate a versare la metà del composto e lasciate cuocere 5 minuti da un lato e 5 minuti dall’altro, ripetete l’operazione con l’altra metà di pancake.

I pancakes sono pronti, spolverate il cocco rapè, in alternativa il cacao amaro in polvere. Potete guarnirli come più preferite, con frutta a pezzetti come mirtilli o more, ma anche frutta secca ridotta a granelli come mandorle o noci.

Attenzione però, negli ultimi casi l’apporto calorico potrebbe alzarsi di molto, bilanciate sempre tutti i vostri pasti della giornata calcolando e attendendovi al vostro fabbisogno calorico giornaliero soprattutto se siete a dieta.

