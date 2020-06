Primo piatto | spaghetti pomodoro e peperoni -VIDEO

Gli spaghetti pomodoro e peperoni, un primo piatto estivo, gustoso e veloce da preparare. Scopriamo la ricetta passo dopo passo.

L’estate è arrivata ma non per questo bisogna rinunciare ad un buon piatto di pasta ed in particolare ad una bella spaghettata magari tra amici. La ricetta degli spaghetti pomodoro e peperoni, racchiude il gusto delle verdure di stagione ed è davvero un primo piatto alla portata di tutti.

Il gusto unico del pomodoro fresco, quello pungente dei peperoni, saranno esaltati in modo appetitoso dalle olive di Gaeta e dal basilico. Scopriamo come preparare questo primo piatto. Se ami i primi piatti non perdere la ricetta degli spaghetti con le acciughe.

Come preparare gli spaghetti pomodoro e peperoni | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti pomodoro e peperoni, avrete bisogno di:

400 grammi di spaghetti

1 cipolla

2 peperoni

500 grammi di pomodori freschi

100 grammi di olive di Gaeta

olio extra vergine di oliva quanto basta

1 ciuffo di basilico

sale quanto basta

Per prima cosa si verserà un giro di olio di oliva in una padella e mentre si riscalda si taglierà finemente una cipolla che andrà fatta rosolare nell’olio a fiamma bassa. Poi si dovranno lavare e tagliare a listarelle i peperoni che andranno aggiunti alla cipolla.

I pomodori dovranno essere lavati, privati dei semi e dell’acqua di vegetazione e andranno tagliati a striscioline. I pomodori andranno aggiunti ai peperoni e dopo aver spadellato si aggiungeranno delle foglie di basilico fresche e del sale.

La cottura delle verdure dovrà essere fatta a fuoco basso e per circa 20 minuti. Nel frattempo si sarà portata ad ebollizione l’acqua della pasta che cuocerà al dente. Ai peperoni e ai pomodori si aggiungeranno le olive di Gaeta e quando la pasta sarà al dente si scolerà e si spadellerà assieme al condimento utilizzando un mestolo di acqua di cottura.

Gli spaghetti pomodoro e peperoni sono pronti per essere serviti ben caldi e conquisteranno il palato di tutti al primo assaggio. Un piatto semplice che arriva al cuore come la calamarata con ragu di pesce spada.