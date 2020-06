Spugna dei piatti | uno degli oggetti più sporchi al mondo

Secondo una ricerca scientifica uno degli oggetti più sporchi e batterici al mondo sarebbe la spugnetta con cui si lavano i piatti. Tantissimi i microbi presenti, simili solo alle feci.

Sembra davvero incredibile che uno degli oggetti più semplici e di utilizzo comune come la spugnetta per lavare i piatti sia tra gli oggetti più sporchi al mondo, proprio quella che convinti sia utile, laviamo con la candeggina o mettiamo nel microonde convinti così di igienizzarla in modo completo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pulire spazzole e pettini in poco tempo | Scopri come

In uno studio su Scientific Reports infatti è stata messa in evidenza la carica batterica e microbica presente sulla spugna per lavare i piatti, creando davvero molto allarme e scalpore. Scopri anche l’uomo più sporco del mondo non si lava da 60 anni.

Spugna per lavare i piatti | ecco perché è uno degli oggetti più sporchi al mondo

Incredibile ma vero, uno degli oggetti più sporchi e patogeni al mondo risiede nelle nostre cucine ed è la spugna per lavare i piatti. Questi oggetti, apparentemente innocui e profumati infatti, sono capaci di ospitare miliardi di colonie batteriche.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Acqua di cottura della pasta | Scopri perchè non devi buttarla nel lavandino

Dei ricercatori tedeschi hanno messo in evidenza come nel DNA microbico delle spugne da cucina sia presente anche la Moraxella Osloensis, un microbo che è anche la causa del cattivo odore dei panni asciugati male e di infezioni nei soggetti immunodepressi.

Durante le osservazioni si è palesata una realtà davvero scomoda e cioè che in un centimetro cubo di spugna può esistere una popolazioni di batteri davvero importante, di quantità superiore sette volte gli abitanti della Terra. Una densità batterica così si è osservata soltanto nelle feci.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Piano cottura | come pulirlo senza affaticarsi troppo

Per ovviare a questa problematica, non basterà lavare la spugna e disinfettarla facendola bollire o inserendola nel forno a microonde, in queste spugne infatti è stata riscontrata la presenza di più microbi. L’unica soluzione indicata dai ricercatori, è quella di utilizzare una spugnetta nuova ogni settimana. Se ami una casa sempre perfetta, scopri il trucco per lavare le tende di casa in maniera rapida ed efficace

Fonte: Focus.it