Lady Diana | Il commovente messaggio di Harry per il suo compleanno

Harry ha avuto il privilegio di ricordare il compleanno di sua madre, “negato” a William dagli impegni pubblici: ecco cosa ha detto il Duca di Sussex.

Lady Diana Spencer avrebbe compiuto oggi, 2 Luglio 2020, 59 anni. Icona indimenticabile della famiglia reale inglese e soprattutto di un certo tipo di femminilità rivoluzionaria, Diana è ancora oggi celebrata spesso dagli inglesi e da tutti coloro che la amarono al di fuori del Regno Unito.

La Principessa del Galles diede vita a una serie di fondazioni e iniziative per aiutare i più deboli, come bambini, ammalati, persone che avevano perso tutto a causa della guerra.

Il suo esempio fu un vero e proprio faro culturale negli anni in cui la Principessa fu attiva a livello sociale e, nel suo nome e nel giorno del suo compleanno, ogni anno vengono assegnati i Diana Award. Come molte altre premiazioni più prestigiose, la consegna dei Diana Awards quest’anno si è svolta in forma digitale per evitare assembramenti.

In quest’occasione a prendere la parola per la famiglia di Diana è stato il Principe Harry, che dalla sua casa di Los Angeles ha inviato un messaggio di grande stima e vicinanza per le persone che ogni anno mantengono vivo il ricordo di sua madre attraverso i fatti e non solo con le parole.

Il messaggio del Principe Harry nel giorno del compleanno di Lady Diana

Forse i sudditi britannici si aspettavano che, nel giorno del compleanno di Lady Diana, dagli account dei membri della sua famiglia arrivassero dei messaggi o almeno delle foto in suo ononre.

Non è accaduto: quest’anno William e Kate sono stati profondamente impegnati nelle celebrazioni per il Canada Day, oggi più che mai importante a causa del grande sacrificio sostenuto da medici e infermieri canadesi durante il periodo peggiore della pandemia di Coronavirus.

Harry invece, libero da impegni istituzionali dopo essersi ritirato a vita privata, ha avuto modo di inviare un video messaggio a tutti coloro che quest’anno saranno insigniti del Diana Award, assegnati ogni anno dalla Princess Diana Award Charity.

L’associazione di beneficenza si rivolge principalmente ai giovani che si sono impegnati in attività sociali e umanitarie. I premi vengono assegnati a ragazzi e ragazze tra i 9 e i 25 anni.

“State tutti facendo un lavoro incredibile in un momento di grande incertezza, avete trovare il potere e l’ispirazione per lasciare un segno positivo nel mondo” ha detto il Principe Harry, che si è definito molto orgoglioso di sapere che l’esempio di sua madre muova ancora tanti giovani cuori a compiere atti nobili e altruisti.

“(Mia madre) come molti di voi, non ha scelto la strada facile, la più popolare o quella più comoda, si è battuta per qualcosa e sosteneva le persone che ne avevano bisogno” ha continuato Harry.

Durante il discorso di Harry, Meghan non è apparsa, ma il Duca ha fatto comunque riferimento alla sua onnipresente moglie parlando di una tematica terribilmente attuale: il razzismo e l’ondata di proteste che sta attraversando tutto il mondo.

“Mia moglie ha affermato di recente che la nostra generazione e quelle che l’hanno preceduta non hanno fatto abbastanza per correggere i torti del passato” ha spiegato Harry tristemente, aggiungendo di riporre grandi speranze nelle generazioni future.

Mentre ricorda sua madre, però, Harry sembra voler ricucire i rapporti con la famiglia: pare ormai certo che i Duchi, insieme ad Archie, voleranno in Inghilterra per trascorrere le vacanze estive a Balmoral, residenza estiva preferita dalla Regina Elisabetta.

Che quella sia l’occasione per appianare i contrasti e dare il via a un nuovo corso nella vita di Harry? Forse: di certo il minore dei figli di Carlo vorrà riabbracciare suo padre, che appena dopo la Megxit si è ammalato di Coronavirus e poi è guarito; Harru vorrà anche parlare finalmente con William, l’erede al trono che pare voglia convincere il fratello fuggitivo a tornare a Londra.