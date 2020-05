Lady Diana mamma | Dormì sul pavimento per non lasciare solo il...

Lady Diana mamma devota, normale, che avrebbe fatto tutto per i suoi figli, incluso dormire sul pavimento pur di non lasciare Harry solo in ospedale

Regina di cuori, principessa del popolo, Lady D. Tanti appellativi per definire una donna il cui nome resterà per sempre nel mito e i cui numerosi volti sono stati scrutati e esplorarti più e più volte da, stampa, curiosi e appassionati.

Non c’è mese in cui una nuova notizia o un nuovo racconto su Lady Diana non venga reso noto. Dalle voci su presunti figli segreti a quelle sulla particolare e intima amicizia con Freddie Mercury, per non pensare poi alle chiacchiere su amanti, lettere misteriose e chi più ne ha più ne metta.

Ultimo in questo lungo elenco di racconti è quello fornito al Mirror dalla cantante Patti Boulaye, pronta a raccontare di quando conobbe Lady Diana in un ospedale.

Lady Diana dormì per terra per stare con Harry

I fatti risalgono a quando le due donne si trovarono nel medesimo ospedale e per ragioni molto simili.

Il figlio della cantante Boulaye, Sebastian, era in quei giorni ricoverato e anche il Principe Harry, che all’epoca aveva appena tre anni, era a su volta paziente dell’ospedale per un’operazione all’ernia.

Lady Diana, allora 26enne, non se la sentì di lasciare il suo piccolo principe lì tutto solo. Decise allora di rimanere al suo capezzale dormendo su un materasso fornito dal personale ospedaliero e poggiato in terra vicino al letto di Harry.

Fu in queste circostanze veramente particolari che Patti ebbe modo di conoscere la principessa:

“Era meravigliosa, così normale…questo amavo di lei”

Era il 1988, l’intervento si concluse con successo e i reali tornarono a casa e, con loro, tornò anche la devozione di Lady Diana che, come madre, fu sempre picche presente per i propri figli fin quando il destino glielo ha concesso.

Una devozione e un amore materno che William e Harry non hanno certo dimenticato e che, anzi, non perono occasione per omaggiare sebbene con la loro consueta discrezione. piccoli gesti, frasi sporadiche, sguardi che trasmettono il tenero ricordo di una donna speciale e di una madre ancor più speciale.