Come eliminare i peli superflui? Scopriamo tutte le tecniche di depilazione in base al tipo di pelle per ottenere un risultato più efficace e duraturo

Depilazione Fonte: Istock-Photos

La depilazione è una tecnica molto antica, che risale ai tempi degli egizi che si rasavano con delle creme a base di olio e miele. La depilazione consiste nella riduzione della lunghezza dei peli, asportandone la parte che si trova sulla zona esterna della pelle. Oggi esistono diversi tipi di tecniche di depilazione per asportare i peli in eccesso.

Si può scegliere dai rasoi alle depilazioni laser, ma si differenziano tra di loro per la velocità di ricrescita del pelo. Scopriamo quali sono i metodi di depilazione più efficaci e duraturi e i consigli per eseguire una depilazione perfetta.

Depilazioni: tutti i metodi

Ceretta a caldo Fonte: Istock-Photos

Sono diversi i tipi di depilazione da poter scegliere, però è importante fare delle distinzioni tra i diversi metodi per eliminare i peli superflui. Ci sono tecniche da seguire in base al tipo di pelle e alle zone del corpo da depilare:

poco estese : come l’inguine e i baffetti;

: come l’inguine e i baffetti; più estese: come le cosce, le gambe e le braccia.

Per depilazione totale, ci si riferisce ad una depilazione che va ad interessare tutte le zone del nostro corpo e può essere effettuata in diversi modi.

Il rasoio: è un metodo più veloce e semplice da usare, indicato quando i peli sono molto corti, anche se è il più sconsigliato soprattutto per la durata. Infatti la ricrescita è molto veloce, anche dopo qualche giorno possono già comparire, ma questo varia da donna a donna. La crema depilatoria: è una tecnica molto semplice ed adatta anche alle pelli più sensibili, si consiglia comunque di fare sempre una prova su una piccola zona del corpo per evitare irritazioni. I peli non devono essere troppo corti, altrimenti non vengono via, anche in questo caso i peli ricrescono subito già dopo 3 o 4 giorni. Epilatore elettrico: è uno dei metodi più soddisfacenti, perchè va ad eliminare il pelo alla radice e si consiglia di utilizzarlo soprattutto d’estate perchè non va a schiarire l’abbronzatura. La pelle sarà liscia e morbida per 7-10 giorni. Se desiderate le gambe perfettamente lisce potete utilizzare l’epilatore dopo una doccia tiepida o calda, perchè in questo modo i pori saranno più aperti e si farà meno fatica ad eliminare i peli superflui. Poi si consiglia di passare l’epilatore contropelo e con calma, per permettere alle pinzette di rimuovere tutti i peli. Questa operazione può essere effettuata fino ad ottenere un risultato ottimale. La ceretta: è uno dei metodi di depilazione più duraturo ed è indicata per una depilazione totale, purtroppo è più dolorosa delle altre tecniche m avi garantisce una pelle liscia più a lungo anche fino a 3 settimane.

Depilazione definitiva esiste?

Quante di voi si sono chieste se esiste una tecnica di depilazione definitiva? I metodi sopra citati sono tecniche di depilazione che ci permettono di liberarci dai peli superflui per lunghi periodo, sia che essi siano efficaci che indolore, ma esistono tecniche che eliminano i peli per un lungo termine.

La depilazione laser e quella a luce pulsata che vengono eseguite da medici estetici e con appositi macchinari, il tutto si svolge però in più sedute. In realtà, per quanto si parli di depilazione definitiva, questi metodi non eliminano purtroppo definitivamente i peli in eccesso ma hanno una durata che ci permette di non pensare alla ricrescita per un bel po’. Cerchiamo di capire la differenza tra queste due depilazioni.

depilazione laser: il pelo non viene strappato ma, il follicolo, viene distrutto da un raggio laser per eliminare i peli alla radice. In questo modo si distrugge il pigmento del pelo, la melanina. La riduzione dei peli in eccesso può arrivare fino all’80% in questo modo si ricorrere alla ceretta solo un paio di volte all’anno. È una tecnica indolore e viene eseguita da un medico estetico, la zona interessata che deve essere depilata,viene esposta a una luce laser. Questa tecnica , necessita almeno di 5 o 6 sedute a distanza di circa 20 o 30 giorni l’una dall’altra, ogni seduta dura dai 15 minuti alle 4 ore, a seconda della zona da trattare.

il pelo non viene strappato ma, il follicolo, viene distrutto da un raggio laser per eliminare i peli alla radice. In questo modo si distrugge il pigmento del pelo, la melanina. La riduzione dei peli in eccesso può arrivare fino all’80% in questo modo si ricorrere alla ceretta solo un paio di volte all’anno. È una tecnica indolore e viene eseguita da un medico estetico, la zona interessata che deve essere depilata,viene esposta a una luce laser. Questa tecnica , necessita almeno di 5 o 6 sedute a distanza di circa 20 o 30 giorni l’una dall’altra, ogni seduta dura dai 15 minuti alle 4 ore, a seconda della zona da trattare. Depilazione a luce pulsata: si utilizzata una luce molto intensa che viene pulsata grazie ad una specifica lampada che si chiama “Flash”. Il calore che viene prodotto si trasmette al bulbo pilifero che si scioglie. È molto efficace sui peli scuri ed è sconsigliata a chi ha la pelle abbronzata, si devono rasare i peli almeno 3 giorni prima con il rasoio per essere trattati al meglio. Il numero di sedute varia, a seconda delle indicazioni del medico e devono essere fatte a distanza di due o tre settimane. Ogni seduta dura dai 20 minuti alle 2 ore, in base alla zona da trattare.

si utilizzata una luce molto intensa che viene pulsata grazie ad una specifica lampada che si chiama “Flash”. Il calore che viene prodotto si trasmette al bulbo pilifero che si scioglie. È molto efficace sui peli scuri ed è sconsigliata a chi ha la pelle abbronzata, si devono rasare i peli almeno 3 giorni prima con il rasoio per essere trattati al meglio. Il numero di sedute varia, a seconda delle indicazioni del medico e devono essere fatte a distanza di due o tre settimane. Ogni seduta dura dai 20 minuti alle 2 ore, in base alla zona da trattare. Depilazione con filo: è una tecnica orientale, molto adatta a chi ha una pelle sensibile ed è consigliata per depilare gambe, viso e sopracciglia. Si utilizza un filo di cotone che viene torto e messo a spirale, viene trattenuto con le dita e passato sulla zona da depilare. In questo modo il filo va a catturare il pelo e con un rapido movimento si estirpa il pelo alla radice così da indebolirlo.

Depilazione viso e inguinale

Depilarsi il viso è tassativo per alcune donne, perchè spesso la peluria sul viso diventa un problema estetico per molto donne. Ci sono alcune donne che hanno molti peli non solo nella zona baffetto ma in altre zone del viso. Esistono diversi modi per eliminare il peli superflui dal viso, come:

luce pulsata o laser

ceretta

E’ importante però saper scegliere quello più adatto a noi, in base al tipo di pelle e alla zona del viso da trattare.

La zona dell’inguine è anch’essa una zona un pò delicata a cui si deve prestare maggiore attenzione, ci sono donne che vogliono essere non solo d’estate in costume, ma tutto l’anno. Bisogna stare attente alla scelta della tecnica di depilazione perchè è l’inguine è una zona del corpo molto delicata.

Ecco i metodi di depilazione da fare:

totale brasiliana

Depilazione fai da te

La depilazione fai da te a casa è consigliabile solo alle donne esperte, in modo da evitare spiacevole sorprese. Quando dovete depilarvi e non avete voglia o tempo di andare dall’estetista,potete farlo comodamente a casa vostra.

Potete optare tra:

creme depilatorie

cerette a caldo

ceretta a freddo

epilatori elettrici

Ceretta araba

È una tecnica di depilazione più antica indicata alle donne che hanno la pelle sensibile, inoltre è consigliata per la zona dell’inguine. È un sistema fai da te, esiste proprio una ricetta per prepararla è a base di acqua, zucchero e limone; si utilizza una pallina di zucchero cotto che si stende sulla pelle e viene tirata via come una normale ceretta.

Consigli di depilazione: i pro e i contro dei diversi metodi

I metodi di depilazione sopra citati presentano dei pro e dei contro, scopriamo quali sono in modo che abbiate un panorama più chiaro in base alle vostre esigenze.

1. Il rasoio

pro: metodo veloce e semplice, riesce ad eliminare anche i peli molto corti.

contro: dura molto poco dai 2-3 giorni al massimo e i peli crescono più ispidi.

2. Ceretta

pro: la ricrescita è più lenta, i peli ricompaiano dopo circa 15 giorni, quella a freddo è adatta anche a pelli più sensibili.

contro: è un metodo doloroso e deve essere eseguito con cautela, non è consigliata alle donne che hanno problemi di capillari fragili.

3. Crema depilatoria

pro: si esegue in modo semplice e si può utilizzare anche su zone più delicate come ascelle e inguine.

contro: se i peli sono troppo corti non riesce ad eliminarli, non può essere usata su pelli particolarmente delicate e sensibili. I peli crescono già al quarto giorno.

4.Ceretta araba

pro: è economica e molto delicata, è meno dolorosa della normale ceretta e si toglie senza strisce. È idrosolubile e quindi i residui di ceretta vanno via con l’acqua calda, quindi non necessitano gli oli per rimuoverla. I primi peli compaiono dopo 3 settimane circa.

contro: richiede molta pazienza nella preparazione e soprattutto praticità.

5. Epilatore elettrico

pro: è indicato quando si devono eliminare i peli corti ci sono alcuni tipi di epilatori, che si possono utilizzare anche sotto la doccia. I peli ricompaiono dopo 2 -3 settimane.

contro: può favorire la crescita di peli incarniti o di “peli piatti” che crescono dritti sotto la pelle. Prima di utilizzarlo fate un’esfoliazione sulla zona da trattare.

6. Depilazione a filo

pro: è una tecnica che non irrita la pelle e riesce ad eliminare il pelo alla radice, i peli cresceranno solo dopo 3 settimane.

contro: non è facile da eseguire a meno che non siate esperte.

7. Depilazione laser

pro: è una tecnica indolore e la crescita dei peli ricompare dopo 4 settimane, ma dopo le depilazioni a laser continue i peli ricompaiono a distanza di mesi.

contro: i costi sono molto elevati, si va da un minimo di 150 euro a un massimo di 600 euro. Si devono fare più sedute e le donne che hanno la pelle molto chiara e molto scura non possono farla.

8. Depilazione a luce pulsata

pro: è un metodo efficace e indolore, ha una durata lunga come per la depilazione laser.

contro:i costi sono elevati, da un minimo di 50 euro a un massimo di 400 euro, il costo dipende dalla zona da trattare. Non è consigliata alle donne in gravidanza e deve essere utilizzata con prudenza su pelli molto scure.

