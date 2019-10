La cultura vince: Ulisse batte per la seconda volta Amici Celebrities

Per la seconda volta consecutiva Alberto Angela batte Maria De Filippi negli ascolti di sabato sera. Mediaset sposta Amici Celebrities al mercoledì.

Il programma di divulgazione culturale Ulisse condotto da Alberto Angela ha sconfitto di nuovo il programma Amici di Maria de Filippi nella sfida degli ascolti dello scorso sabato.

Per questa ragione, il talent show sarà spostato al mercoledì sera e non sarà più condotto da Maria De Filippi ma bensì da Michelle Hunziker.

La cultura vince sul Talent Show

Alberto Angela

La trasmissione di Rai 1 “Ulisse” condotta da Alberto Angela è stata seguita da un totale di 3.821.000 telespettatori con il 19,7% di share.

Amici di Maria De Filippi, invece, ha raggiunto un totale di 3.271.000 e il 19,7% di share, nonostante abbia chiuso un’ora dopo di Ulisse.

Secondo i dati, tra i laureati Ulisse arriva a oltre il 33%, mentre Amici Celebrities non va oltre il 10,3%.

Il programma della De Filippi è molto seguito soprattutto dai giovanissimi, registrando circa il 19,35% nella fascia tra i 15-34 anni.

I dati confermano che il programma di Alberto Angela è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla divulgazione scientifica, ed anche se la sua vittoria non è stata schiacciante sul programma della De Filippi, i numeri dimostrano che la cultura ha vinto in prima serata di sabato sera.

La scorsa settimana, inoltre, Alberto Angela aveva commentato su Facebook che a lui il successo non interessa particolarmente, e che il suo unico interesse è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibili.

Il conduttore di Ulisse scrive: “Un giusto riconoscimento del lavoro di un gruppo straordinario con il quale ho la fortuna di lavorare e di un’azienda che ha creduto che l’impossibile fosse…possibile: la cultura in prima serata di sabato su Rai 1.”

