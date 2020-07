L’olio di jojoba un elisir di bellezza per la pelle, grazie alle sue proprietà lenitive, emollienti e idratanti. Scopriamo come utilizzarlo.

L’olio di jojoba è un olio vegetale molto conosciuto per le sue proprietà, utile per la nostra pelle si può definire un vero e proprio toccasana per la salute e la bellezza della pelle, ma anche dei capelli.

Un olio che va ad idratare la pelle e allevia bruciore e irritazione spesso causati da fattori esterni. Molto efficace sulle pelli secche, grazie alla sua azione protettiva ed emolliente, infatti talvolta viene utilizzato anche sulla pelle dei più piccoli.

Scopriamo i benefici dell’olio di jojoba e le sue proprietà benefiche per la pelle.

Olio di jojoba: scopriamo qualcosa in più

L’olio di jojoba è un olio vegetale, che apporta diversi benefici alla pelle, si può applicare sulla pelle grassa, secca e mista.

Principalmente dona elasticità, utile anche per le donne mature, consigliata in caso di pelle invecchiata e con le rughe. Non solo ha un azione lenitiva in caso di arrossamenti e pelle secca. Spesso utilizzata dalle donne gravide per prevenire le smagliature, si consiglia di applicarlo già nei primi mesi. L’olio di jojoba si può utilizzare in concomitanza di altri oli essenziali come il limone, che ha un effetto tonificante e antirughe, lavanda per attenuare il rossore o tea tree, per trattare la pelle grassa.

Benefici dell’olio di jojoba

L’olio di jojoba è largamente utilizzato per preparare molti prodotti di cosmesi, grazie alle sue proprietà lenitive, emollienti e idratanti. Ecco come utilizzarlo al meglio.

1-Struccante viso: olio perfetto sia per gli occhi che il viso, provate a mescolare in parti uguali l’olio di jojoba e l’acqua di rose o di camomilla. Mettete il tutto in una bottiglina e conservate per un massimo di cinque giorni, si consiglia di agitare prima dell’uso.

2-Via libera ai brufoli: davvero un rimedio efficace per attenuare i brufoli. Basta mettere in una terrina un cucchiaino di argilla bianca un cucchiaio di olio di jojoba e amalgamate bene. Potete unire anche 10 gocce di olio essenziale di tea tree, mescolate per bene e applicate la maschera ottenute sulle zone in cui sono presenti i brufoli. Lasciate agire per circa 10 minuti, poi risciacquate e ripetete bene almeno 2 volte a settimana.

3- Idratante: la pelle dopo l’applicazione dell’olio risulterà liscia, elastica e ben nutrita. Inoltre si creerà una barriera protettiva che la difende dalla disidratazione, dall’inquinamento e dagli allergeni. In particolar modo le persone che hanno la pelle grassa potete utilizzare l’olio di jojoba per praticare massaggi che vanno ad idratare la pelle. Basta mettere in una bottiglina scura circa 25 milliltri di olio di nocciole e jojoba, poi unite 3 gocce di olio essenziale di alloro e di cedro. Agitate per bene, applicate sulla pelle umida, si consiglia dopo la doccia e massaggiate delicatamente fino a completo assorbimento.

4- Riduce i segni dell’invecchiamento: un elisir per la pelle, mettete in una ciotolina 15 millilitri di olio di jojoba e 10 millilitri di olio di nocciola, unite infine 5 gocce di olio essenziale di limone, applicate e massaggiate sul viso prima di andare a dormire.

5- Idrata la mani: utile soprattutto in inverno quando le mani diventano secche e screpolate a causa del freddo. In una terrina mescolate tra loro 15 millilitri di olio di arachidi, 15 millilitri di olio di jojoba e 10 milliltri di olio di germe di grano. Applicate l’olio sulle mani almeno due volte al giorno, noterete dopo diverse applicazioni la differenza.

6- Pelle dei bambini arrossata: spesso capita nei neonati che il sederino risulta arrossato, quindi per evitare irritazioni, basta applicare un pò di olio dopo il cambio, è sempre consigliabile di chiedere il parere del proprio medico prima di applicarlo.

7- Attenua bruciore da rasatura: l’olio si può applicare sia prima che dopo la rasatura senza eccedere nelle quantità. Ha un azione lenitiva, utile perchè dopo la rasatura o la depilazione la pelle risulta irritata.