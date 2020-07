10 cose che dovresti aspettarti se il tuo partner è nato a Luglio

Secondo gli astri il mese di nascita del tuo partner è alla base della sua personalità. Scopri cosa aspettarti dal partner nato a Luglio.

Se il tuo partner è nato a Luglio sicuramente quello che stiamo per svelarti di lui non ti sorprenderà, prendi comunque nota di tutti i tratti distintivi che la sua data di nascita gli ha conferito, potrebbero aiutarti a capirlo meglio e a rafforzare il vostro legame di coppia.

10 caratteristiche del partner nato a Luglio

Se il tuo partner è nto a Luglio sicuramente è una persona che:

1. Si preoccupa del futuro

Uno dei primi pensieri dei nativi di Luglio è quello di assicurare benessere e prosperità alla loro famiglia. Queste persone fanno di tutto per garantire una stabilità economica duratura nel tempo. Lavorano sodo e dedicano poco tempo ai piaceri della vita, ricambia i suoi sforzi facendogli delle sorprese ogni tanto anche per ricordargli l’importanza di staccare la spina ogni tanto.

2. E’ molto seensbile

I nati a Luglio sono molto sensinbili al giudizio altrui. Prendono tutto sul personale e questo li rende sofferenti, comprese le battute dette per gioco. Inoltre quando vengono feriti o delusi da qualcuno che amano impiegano molto tempo per guarire le ferite e difficilmente dimenticano i torti subiti, per tutta la loro vita.

3. Ricordano tutto

Nascere a Luglio sarebbe una garanzia di buona memoria. Queste persone ricordano tutto, date, eventi, particolari. I loro ricordi sono talmente accurati e ben definiti da impressionare.

4. Ha una spiccata curiosità

Il nativo di Luglio gode di una spiccata curiosità, generalmente fanno molte domande e chiacchierano molto.Prima di raccontare di se stessi però impiegano molto tempo, prima di devono assicurare di potersi fidare.

5. Pianifica tutto

Le persone nate a luglio sono molto attente e meticolose qualsiasi cosa facciano. Sono in grado di organizzarsi perfettamente e non procastinano mai. Alla fine della giornata potranno dire di aver seguito il programma alla lettera e di non aver lasciato indietro nulla. Un vero talento. E come se questo non fosse abbastanza per invidiarli, nonostante gli impegni, trovano sempre il tempo da dedicare ai propri cari.

6. Cambia rapidamente umore

Le persone nate a luglio spotrebbero mettere la tua pazienza a dura prova perchè tendono a passare da uno stato emotivo all’altro. Questi sbalzi d’umore rendono difficile capire i motivi alla base di eventuali malcontenti, per fortuna la situazione si inverte velocemente e quindi anche il sorriso non tarda ad arrivare.

7. Da molto valore alla famiglia

Un’altro segno particolare è l’essere iperprotettivo, il benessere dei cari occupa sempre un posto di rilievo. Si preoccupano di animare le feste, di tenere unita la famiglia, di far stare a loro agio i bambini… nulla viene lasciato al caso. Con loro a casa è impossibile annoiarsi e si adatta ad ogni situazione.

8. E’ una persona empatica



Con un parter nato a Luglio hai la fortuna di poter palare di tutto. Ti sentirai sempre compreso data la loro spiccata empatia. I tuoi sentimenti verranno sempre rispettati. Questa è una vera fortuna! Attenzione però al rovescio della medaglia, la loro grande empatia li rende persone che facilmente vengono ferite.

9. Sono sempre a mille



Le persone nate a luglio non hanno mai tempo per le cose futili come il pettegolezzo o tutte le altre cose che ai loro occhi rappresentano una perdita di tempo. Sappi che sono dei perfezionisti ma anche troppo esagerati, aiutali a rilassarsi un pò, oltre alle cose serie dovrebbero anche pensare a divertirsi ogni tanto. Lì per li forse saranno infastiditi ma poi vedrai che ti ringrazieranno.

10. Non si può dire che non ami la perfezione

Abbiamo già parlato della loro impeccabile efficienza organizzativa. Sono talmente orientati in questa direzione che quando i piani subiscono un intoppo, qualsiasi sia il motivo, si irritano. Questa perfezione la applicano anche in cucina. Il risultato? sono spesso grandi cuochi, aspettati di assaggiare piatti squisiti con un nativo di Luglio.

