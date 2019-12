Ci sono delle caratteristiche specifiche che, tutte insieme, fanno di un uomo il compagno perfetto. Scopriamo insieme quali sono per non rischiare di farsi scappare la persona giusta.

Quando ci sono in ballo i sentimenti è davvero difficile bilanciare cuore e ragione. Questo porta molto spesso ad avere le idee confuse o a non capire se si ha davvero accanto la persona giusta o se con il tempo la storia è destinata a finire.

Trovare l’anima gemella, dopo tutto è difficile e spesso il solo amore non può compensare divergenze o eventuali mancanze da parte del partner. Per fortuna, ci sono delle caratteristiche che tutte insieme possono identificare un uomo che sia in grado di impegnarsi, di essere fedele e di dare il giusto apporto alla storia.

Con qualcuno così al proprio fianco, pensare di costruire una relazione importante è molto più semplice e fa si che i problemi di tutti i giorni risultino più facili da risolvere, rendendo la coppia più unita e compatta.

Ma quali sono esattamente le caratteristiche sulle quali fare affidamento per capire se la persona che si ha al proprio fianco è quella giusta? Proviamo a scoprirle insieme.

Dieci caratteristiche che identificano l’uomo giusto

Se avere qualcuno da amare e che ci ami a sua volta è qualcosa di speciale ed in grado di rendere la vita più piena e più bella, trovare la persona giusta è la così detta ciliegina sulla torta. Quando ciò accade, infatti, ogni cosa diventa più bella e i problemi di ogni giorno sembrano più sopportabili.

Parlando di uomini, spesso è difficile capire rapidamente se si è trovato o meno quello giusto. Ci sono però delle caratteristiche che possono aiutare più di altre e che, tutte insieme, creano proprio il profilo del compagno perfetto.

L’amore. È vero, l’amore da solo non può tutto ma di sicuro senza la sua presenza tutto il resto sarebbe praticamente inutile. Ancor prima di porsi domande sulla persona con la quale si sta è quindi importante chiedersi cosa si prova nei suoi confronti e cosa, ovviamente, prova lui. Un elemento che per molti potrà sembrare scontato e banale ma al quale spesso non si pone la stessa attenzione.

Ti accetta con tutti i tuoi difetti. La persona giusta per te è quella che cerca di aiutarti a diventare una versione di te migliore ma che non proverà mai a cambiarti perché ti ama per quella che sei ed accetta i tuoi difetti come parte integrante di te. Trovare qualcuno che sia in grado di guardarti con gli occhi del cuore è sempre un dono da non sottovalutare mai, specie se si ha in mente di costruire qualcosa di importante insieme.

È sincero. Un uomo sincero, è anche un uomo in grado di riconoscere ciò che vuole dalla vita e di costruirsi la strada per raggiungerlo. Inoltre dirà sempre ciò che pensa, sarà diretto e non si nasconderà dietro un dito. Si tratta di qualcuno del quale ci si può fidare e al quale è possibile affidare i propri pensieri stando certe di averli messi in mani sicure.

È gentile. La gentilezza d’animo è troppo spesso erroneamente scambiata con mancanza di carattere o, ancor peggio, è vista come un difetto. Un uomo gentile, però (purché sia in grado di farsi valere quando serve), sarà sempre in grado di cogliere un momento di malessere, fungendo da supporto e cercando di fare sempre e comunque la felicità della persona che ama.

Ti sostiene in tutto quello che fai. Quando un uomo è sicuro di se, è difficile che entri in competizione se non in modo giocoso. Ciò lo porterà a sostenerti e a fare il tifo per te e la tua carriera. Stare con una persona così al proprio fianco è sempre un punto di forza molto importante perché dona stima, tempo e risorse per poter portare avanti i progetti per il futuro, rendendo sempre al meglio sul lavoro.

È divertente. Il senso dell’ humor è spesso indice di intelligenza e all’interno della coppia riesce ad alleggerire situazioni problematiche, offrendo un punto di vista diverso e spesso più dinamico delle cose. Un uomo con il quale ridere delle cose e a volte anche di se stessi è un uomo che è piacevole avere al proprio fianco perché nonostante il passare del tempo non sarà mai scontato e saprà sempre trovare nuovi spunti da condividere.

Dice anche le verità più scomode. Spesso gli uomini non amano il confronto e tendono a nascondersi dietro falsi complimenti pur di evitare la lite. L’uomo giusto non teme di doverti dire ciò che pensa e pur cercando il modo per non ferirti ti aprirà gli occhi quando serve e ti dirà la verità sempre in faccia, stando dalla tua parte ma senza mai ingannarti. Anche se a volte può risultare spiacevole dover affrontare certi discorsi con una persona così al tuo fianco saprai sempre di poter dormire sonni tranquilli.

È propositivo. L’uomo adatto ad una vita a due è ottimista e soprattutto propositivo. Vive ogni ostacolo come una possibile molla verso il futuro e accetta gli insuccessi perché consapevole che possono tramutarsi in successi. Averlo accanto sarà da sprone continuo per migliorarsi, di supporto per i momenti difficili e sopratutto aiuterà a non abbattersi mai perché ci sarà sempre modo di fare affidamento sulle sue infinite risorse.

Non ha paura di rischiare. Un uomo che ama mettersi in gioco e che sa farlo nel modo giusto è una persona che nella vita sa accettare qualsiasi tipo di sfida affrontandola con il giusto spirito. Si tratta di un uomo che difficilmente ha paura e che sarà sempre in grado di portare all’interno della coppia quella ventata di novità che aiuta a mantenere sempre vivo il rapporto.

È resiliente. Una persona resiliente è in grado di sopportare i momenti difficili, trasformandoli in qualcosa di utile per il futuro. Un uomo così non scapperà al primo problema ma si farà più forte e imparerà a fronteggiare ogni ostacolo migliorando se stesso e portando serenità alla coppia. Averlo accanto sarà un motivo di orgoglio e di sicurezza.

Trovare un uomo così forse non è la cosa più semplice del mondo ma è sicuramente possibile purché si abbia la pazienza di cercarlo e la forza di non accontentarsi mentre arriva. Perché se è vero che ci si può innamorare più volte è anche vero che un amore in grado di durare per tutta la vita non è una cosa così frequente, motivo per cui quando si trova è bene prestargli tutte le cure che merita ed impegnarsi a dare il meglio di se sia a lui che al rapporto, cercando di mettere sempre in atto le giuste strategie per fare durare l’amore in eterno.