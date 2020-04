Quasi tutte le coppie, presto o tardi, possono trovarsi ad attraversare un periodo di crisi. Alcune caratteristiche, però, indicano una forma di resilienza tale da renderle capaci di superarlo.

La vita a due può essere il più grande dei doni ma come ogni altra cosa ha un altro lato della medaglia che è quello della difficoltà di mantenere un equilibrio costante. Si parla pur sempre di due persone con vissuti, caratteri e modi di vedere le cose diversi. Persone che ogni giorno devono scontrarsi e incontrarsi per portare avanti un unico percorso di vita. Sebbene farlo sia una delle avventure più stimolanti che ci siano è anche giusto ammettere che in determinati momenti della vita può capitare di trovarsi improvvisamente in crisi.

Quando ciò avviene, la coppia si trova a dover scegliere tra la rottura e la capacità di reinventarsi. A fare la differenza in tutto ciò non è solo l’amore, che è ovviamente indispensabile ma anche la presenza di alcune determinate caratteristiche che fanno di una coppia un duo unito, compatto e in grado di superare indenne ogni tipo di avversità.

Le caratteristiche che indicano che una coppia è davvero a prova di crisi

Essere a prova di crisi, non significa essere immuni ai litigi o ai periodi bui. Questi fanno parte della vita e il più delle volte indicano la sanità del rapporto. Una coppia che non litiga mai, per assurdo, è una delle più a rischio perché al primo motivo di screzio rischia di frantumarsi in mille pezzi. Al contrario una coppia in grado di scontrarsi restando elastica ed in grado di cambiare si rivela più forte e capace di superare ogni tipo di avversità, facendo sempre pace in modo corretto.

Ecco quindi, che per essere una coppia a prova di crisi non bastano l’amore e l’andare d’accordo. Come per la vita stessa, entrano in campo diverse caratteristiche che è importante avere e coltivare in modo da migliorarsi giorno per giorno. Scopriamo insieme quali sono le più importanti.

Ci si conosce alla perfezione. Conoscersi e scegliersi ogni giorno anche nonostante i difetti di entrambi è la prima prova di un grande amore. Quella che fa presupporre che anche in tempi di crisi nulla potrà cambiare le cose. Perché conoscersi bene significa comunicare tanto, dirsi ogni cosa senza timore di essere fraintesi e creare un piccolo micro cosmo nel quale la coppia è al centro di tutto. Un piccolo mondo a se ma così speciale che neppure una crisi potrà distruggerlo. Perché al di là di tutto, quando si è uno la certezza dell’altro, qualsiasi problema non sarà nulla se paragonato al pensiero di dover stare senza l’altra persona al proprio fianco.

Si parla di tutto. Come già detto il dialogo è indispensabile per vivere bene all’interno della coppia. E questo dovrebbe essere continuo e non fermarsi mai, neppure quando ormai si sa tutto l’uno dell’altra. Il motivo? La coppia è fatta di due individui in costante crescita ed il dialogo serve a fare da collante e ad indicare la via. Parlandosi e comunicando ciò che si pensa e si prova in ogni circostanza, aiuta a crescere insieme a non scoprirsi improvvisamente estranei. Un elemento essenziale per una coppia che desidera poter contare su una stabilità a prova di crisi.

C’è il rispetto reciproco. Un’altra caratteristica indispensabile affinché una coppia funzioni è quella del rispetto reciproco. Rispettarsi significa non chiudersi e non allontanarsi, neanche quando ci si trova in disaccordo. Significa non tradirsi e non dirsi bugie perché ancor prima dell’amore, c’è un profondo rispetto che porta a non voler mai e proprio mai ferire l’altra persona. Un rispetto che anche durante una lite o un periodo di crisi si traduce nella capacità di non attaccarsi, di discutere in modo sano e di non offendersi o colpirsi ad ogni costo.

Ci si viene incontro. Mettere insieme due persone con due teste diverse è sempre un’impresa difficile ma che quando riesce risulta particolarmente speciale. La diversità però, tante volte, porta allo scontro o ad aspettative spesso diverse. Per far si che negli anni una coppia superi tali momenti è indispensabile che entrambi si sia disposti a trovare sempre un punto d’incontro. Scendere a compromessi e venirsi incontro sono uno dei modi per dirsi che nonostante tutto ci si ama. Che si è disposti ad abbracciare il pensiero dell’altra persona, a farlo proprio e ad unire le due diversità per dar vita a qualcosa che di nuovo. Qualcosa che il più delle volte si rivela persino migliore delle due singole idee.

Si ha fiducia nell’altra persona. Fidarsi l’uno dell’altro deve essere un atto istintivo e tale da far si che nessuno possa mai mettersi in mezzo insinuando il dubbio. La fiducia ovviamente va guadagnata con il tempo e da un certo punto di vista deve essere qualcosa che si sente dentro. Quando ciò avviene la coppia sa già di avere qualcosa di così prezioso da essere disposta a lottare in ogni modo pur di non perderla.

Ci si mette al primo posto. Una altro requisito indispensabile è quello di mettere la coppia prima di tutto. Ciò significa avere davvero a cuore il rapporto che si è costruito e che ancora si sta costruendo insieme. Credere nel rapporto a due significa nutrirlo con amore e accortezze quotidiane. E, significa anche essere disposti a sacrificare qualcosa di se per il benessere dell’altra persona. Uno sforzo che non deve pesare più di tanto perché alla base servirà sempre e solo a mantenere viva la cosa a cui si tiene in assoluto di più, ovvero la coppia.

Ovviamente, avere queste caratteristiche non è una cosa semplice ma neppure impossibile. Scoprirsi affini e lavorare insieme affinché le cose vadano sempre al meglio è una buona base di partenza che con la sincerità, la pazienza, la forza di volontà e, ovviamente, l’amore, porterà la coppia a diventare sempre più forte e a non perdersi neppure nei momenti più difficili. Perché una coppia speciale sa di esserlo e questa consapevolezza è una delle basi che li rende, a prescindere, a prova di crisi.