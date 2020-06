10 cose da aspettarsi se il partner è nato a Giugno

Il compleanno del tuo partner la dice lunga sulla sua personalità. Scopri com’è se è nato nel mese di Giugno.

Il periodo di nascita, secondo gli astri, ci conferirebbe alcuni tratti caratteriali specifici. Scopri cosa dovresti aspettarti dal partner se fa il compleanno nel mese di Giugno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Relazioni di Coppia | Sei caduta nella trappola del narcisista?

IL tuo partner è nato a Giugno? Allora aspettati questo da lui…

1. Sono divertenti e sarcastici

Le persone nate a Giugno sono tra le più divertenti del mondo. Hanno uno spiccato senso dell’humor e hanno sempre la battuta pronta.Non sono quasi mai scontati e spesso le loro battute sorprendono l’entourage. Con un partner nato a Giugno aspettati di non annoiarti mai. Con lui al tuo fianco la tua vita sarà piena di risate e non c’è niente di meglio che si possa augurare.

2. Sono buoni



Le persone nate a giugno sono talmente buone da non fare distinzioni tra amici e nemici e anche se lo fanno, hanno la capacità di trasformarli in amici. Hanno empatia e parlantina tali che è impossibile detestarli o entrare in conflitto con loro. Se hai una relazione con un nativo di giugno, potresti non ricordare come o quando ti ha conquistato, sicuramente sono caparbi e se vogliono veramente qualcosa prima o poi la ottengono.

Le persone nate a giugno sono anche molto vanitose. A loro piace sentirsi dire ogni giorno quanto sono belli, affascinanti e quanto li ami. Quando si sentono amati la loro autostima cresce notevolmente e si sentono inarrestabili, non c’è niente di meglio al mondo.

3. Sono indecisi



I nati di giugno sanno bene cosa vogliono ma quando si tratta di fare delle scelte ben precise diventano indecisi. Hanno una mente curiosa questo li spinge a farsi troppe domande e ad analizzare troppe variabili prima di decidere. Il problema è che più fanno considerazioni più si sentono confusi. Altro aspetto legato alla loro curiosità è la tendenza a fare domande, ne fanno talmente tante che sarai costretto a chiedere loro di fermarsi ad un certo punto, purtroppo è più forte di loro.

4. Sono un pò riservati

Sono molto consapevoli del modo in cui li percepiscono gli altri e quasi mai rivelano le loro vere emozioni nelle fasi iniziali della relazione. Quindi non preoccuparti se non ti dicono molto su cosa provano. Una volta che avranno preso confidenza e sentiranno di amarti e di fidarsi di te, si apriranno e ti lasceranno entrare nella loro bolla. E poi ti ricorderanno ogni giorno quanto sei importante per loro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:Coppia | Scopri le frasi che fanno fuggire gli uomini

5. Vogliono il meglio

Le persone nate a giugno riescono sempre ad ottenere quello che vogliono e quando questo non avviene si sentono frustrati. Devi sapere che difficilmente condivederanno con altri questo stato d’animo, soprattutto alle persone che amano, se percepite questo comportamento povate voi ad aprire il discorso e a indagare.

6. Sono sciocchi



Le persone nate a giugno hanno spesso dei lampi di genio. Sotto il motto di “mai dire mai” da loro puoi aspettarti davvero di tutto. Sorprese in primis, nei luoghi più disparati. Preparati per una folle corsa che dura tutta la vita al loro fianco.

7. Amano il dibattito



Non povare mai a contraddire un nativo di Giugno. A loro piace dimostrarti e convincerti di avere sempre ragione. Inoltre sono talmente testardi che continueranno all’infinito a difendere le loro teorie anche se palesemente si sbagliano. Possono andare avanti per ore e finarai per arrenderti. Se mai dovessi iniziare ad argomentare qualcosa con il tuo partner di giugno, rinuncia subito, sai già come andrà a finire.

8. Sono attraenti



Le persone nate a giugno hanno una personalità forte e attirano, nella cerchia sono molto popolari, sempre ben curati, impeccabili. Vantano diverse abilità e la simpatia è il loro pezzo forte. Ruberanno sempre l’attenzione dei presenti quidi non ingelosirti e ricorda che non importa quanta attenzione ottengano, la tua è la più importante e l’unica che vogliono davvero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Test | Scegli la coppia più felice e scopri cosa rivela della tua felicità

9. Amano il rishio



I nati di giugno hanno un atteggiamento proattivo verso la vita e difficilmente sottostanno alle regole. Amano fare a modo loro, anche se questo comporta dei rischi. Non gli piace nulla di imposto. Dato che per loro è difficile prendere decisioni alla fine si affidano a decisioni spontanee, come dire: “Se non lo provi come fai a dire che non ti piace?”

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Coppia e rendi migliore la tu relazione con il tuo partner.