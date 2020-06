Michela Persico | Lady Rugani baciata dal sole, la foto in costume

Michela Persico approfitta delle belle giornate per concedersi qualche bagno in piscina, la foto in costume con il pancione conquista i fan.

Michela Persico coglie l’occasione per lasciarsi cullare dai primi raggi solari di quest’inizio d’estate. Il peggio sembra essere passato, anche se il COVID-19 resta ancora un’incognita con cui fare i conti (non per lei che comunque l’ha debellato mesi fa insieme al suo compagno Daniele Rugani).

Ora, la giornalista pensa a rilassarsi e a godersi qualche giorno di meritato riposo: il tempo passa e il pancione cresce. Allora non c’è niente di meglio di una giornata in piscina per rinfrescarsi e scacciare via i pensieri negativi. La tintarella, ancora all’inizio, impreziosisce un corpo da favola. L’attesa per dare il benvenuto al nascituro sale, ma nel frattempo la spensieratezza regna sovrana. Soprattutto al cospetto di temperature sopra il livello di guardia.

Michela Persico in piscina con il pancione, fan in estasi su Instagram

L’estate è bella anche per questo: dar vita alle proprie passioni senza trascurare il divertimento. La Persico, consapevole di questo, augura buona domenica a tutti i followers ed affezionati mettendo in mostra le proprie “grazie” che comunque incantano i seguaci di Instagram, sempre pronti a seguirla e supportarla anche soltanto mediaticamente. Un like, un commento, per far capire che sono presenti.

La Persico quest’interazione costante la ritiene impagabile, al netto di qualche hater, ma resta roba di poco conto. Ciò che resta sono le reazioni di stupore e gioia nell’assistere a scatti spensierati che accompagnano una gravidanza serena: i momenti d’ansia e preoccupazione non mancheranno. Intanto, però, Michela si mostra riposata e disinvolta. Pronta per il prossimo bagno e per un altro post che s’infrangerà come un raggio di sole inatteso nelle giornate dei fan.

In fin dei conti, l’estate è arrivata anche sui social. Forse prima ancora che il meteo ne sancisse l’arrivo, quindi adesso è bene godersi i frutti di chi la prova costume l’ha superata agevolmente mostrando la più bella delle sorprese: la maternità che non cancella la seduzione, anzi – se possibile – l’accentua con l’incanto dei particolari che solo chi c’è passato può scorgere. A quel punto, il sole è sia fuori che dentro di te.

Visualizza questo post su Instagram Buona #domenica a tutti anche da noi 👶💙 @mivabeachwear Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 28 Giu 2020 alle ore 5:07 PDT

