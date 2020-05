Test | Scegli la coppia più felice e scopri cosa rivela della tua felicità

Qual’è la tua personale definizione dell’amore e cosa ti rende felice in una relazione? Scoprilo con questo test.

Tutti amiamo, eppure lo facciamo in modo diverso. È una sensazione molto potente che ha definizioni diverse. Gli antichi greci chiamavano l’amore “la follia degli dei”, gli psicologi affermano che è “un forte desiderio di unione emotiva con un’altra persona”, Shakespeare afferma “l’amore è cieco e gli amanti non possono vedere ” mentre Aristotele lo cita come ” l’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.” Tutte sono definizioni bellissime per quanto singolari. E tu come percepisci l’amore?



Dimmi qual’è la coppia felice e ti dirò come percepisci la felicità a due

Oggi faremo un semplice test per vedere come tu percepisci la felicità in una relazione e cosa ami di più. Non è difficile, devi solo scegliere una coppia tra le tre che vedi nella foto sopra. La coppia di questo test è formata da una mamma e sua figlia, e fa riferimento alla più grande forma d’amore al mondo, quella traa un genitore e suo figlio. Quale pensi che sia la coppia più felice delle tre?. Per scegliere dovresti impiegare meno di 60 secondi in modo da renderla il più precisa possibile!

Coppia n ° 1

Sei il tipo di persona che crede che entrambe le persone in una relazione debbano fare uno sforzo per essere felici. È una strada a doppio senso. Sei indipendente e puoi gestirti tutto da solo senza dipendere da nessuno. Basi la tua relazione su gentilezza, conforto e tempo trascorso insieme. In coppia, queste cose saranno una componente importante.

La tua relazione si accende con la passione! Non sei il tipo di persona che rende pubblico tutto ciò che fa. Per te pubblicare foto o mostrare al mondo la tua relazione non è importante, preferisci vivere nel mondo reale che in quello virtuale. Vivi anche tu nel momento!

Coppia n ° 2

Sei un grande romantico. Credi nell’amore eterno. Senti che le persone coinvolte in una relazione dovrebbero fare tutto il possibile per rendere felice il loro partner. Una relazione è molto preziosa per te, coinvolge felicità, emozioni e sforzi reciproci investiti nel rafforzamento del legame. Fiorisci come una rosa quando ti senti amato.

Rispetto alla coppia n. 1, preferisci che il mondo intero guardi quanto sei felice e innamorato. È quasi come se volessi mostrare il tuo partner al mondo. Sebbene dannose, le persone possono essere invidiose o infastidite dalla tua felicità. Anche se questa è una buona cosa, non saranno felici di vedere tutti i progressi nella tua relazione. Di tanto in tanto va bene, molte cose dovresti tenerle per te.

Coppia n ° 3

Purezza e bellezza sono ciò che può caratterizzare il tuo rapporto. Quando sei amato, puoi crescere ed evolvere di pari passo con la persona amata. Sei pronto a condividere le difficoltà della vita con il tuo partner. Allo stesso tempo, puoi dargli la libertà se necessario. Non c’è felicità più grande per te che sapere che sei amato, ma vuoi essere amato per quello che sei veramente.

Tu e il tuo partner siete abbastanza maturi. Ti fidi di te stesso e sai che le opinioni degli altri non contano per te. Sai che mostrare quanto sei felice e il tuo partner non è lo scopo principale della tua relazione. Pensi un pò al presente e un pò al futuro. È davvero unatteggiamento ottimo, soprattutto ai nostri tempi.

