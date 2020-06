Il tea tree oil è una sostanza straordinaria dalle speciali virtù. Questo composto è naturale e ne bastano davvero pochissime gocce per godere di moltissimi benefici inaspettati.

Infatti, è possibile aggiungerlo allo shampoo, al sapone intimo, ingerirlo tramite un semplice bicchier d’acqua, utilizzarlo per maschere viso e tanto altro. Ebbene sì, le funzioni sono davvero infinite e spesso incredibili. Tea tree oil dalle proprietà straordinarie: 10 motivi per usarlo.

Cos’è il tea tree oil?

Prima di tutto andiamo ad indagare la sua provenienza. Il tea tree oil si ricava dall’albero della Malaleuca Alternifolia anche chiamato albero del tè. La sua origine è australiana ed il suo nome venne scelto da James Cook, che pensava di creare un bevanda simile al tradizionale tè.

Oggi il tea tree oil viene venduto sotto forma di olio essenziale e utilizzato anche come farmaco naturale per la cura di diversi fastidi localizzati. Fondamentale è acquistare la composizione al 100% e non con l’aggiunta di altri elementi per garantirsi integrità e quindi efficacia.

10 usi incredibili del tea tree oil

Viene utilizzato per liberare le vie respiratorie, ha un odore molto forte simile al balsamico, ma anche alla lavanda o al bergamotto. Bastano davvero pochissime gocce per versate in un diffusore per ambienti, su un panno umido poggiato sui termosifoni per alleviare le malattie respiratorie, liberare il naso in caso di un forte raffreddore.

Per prenderti cura della tua igiene intima, possiede ottime proprietà antibiotiche ed è possibile utilizzarlo per risciacqui vaginali, sciogliendo per qualche minuto in acqua tiepida dieci gocce. Possibile anche aggiungere le gocce al detergente intimo sfruttandone la funzione antibatterica.

Per combattere i dolori reumatici, ottimo per dolori muscolari può essere applicato dopo aver mischiato qualche goccia con un olio per massaggi come ad esempio l’olio di mandorle e massaggiare con energia sulle parti doloranti.

Contro le micosi e l’acne, da utilizzare per la cura di micosi poiché è antifungino massaggiando la sera sulle unghie attaccate da funghi la sera prima di coricarvi. Per l’acne miscelare sempre una maschera nutriente e specifica con qualche goccia di tea tree oil. Rimuoverà le impurità e migliorerà lo stato dell’acne.

Come antiforfora, aggiungete una decina di gocce al vostro solito shampoo e otterrete un’azione antiforfora e seboequilibrante.

Come efficace collutorio, in caso di gengive particolarmente sensibili o irritate. Diluite qualche goccia nel tappino del collutorio che siete solite utilizzare.

Per eliminare i pidocchi, poiché anche antiparassitario, è bene miscelare 20 gocce di tea con un cucchiaio di olio da cucina e trattare il cuoio capelluto lasciando agire per una decina di minuti.

Potete lavare la casa, dieci gocce aggiunte al detersivo per pavimento e otterrete delle superfici brillanti e disinfettate.

Effetti indesiderati

Un olio essenziale va sempre diluito in altre soluzioni. Dosi assolute potrebbero causare nausea, disturbi digestivi, vomito. Essendo una sostanza pura, quantità eccessive possono causare rush cutanei.