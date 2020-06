Lutto per Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina. E’ morto il nonno del pugile. L’annuncio del compagno della Leotta sui social.

Lutto per il fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina. Il pugile, conosciuto da tutti come King Toretto, ha annunciato sul suo profilo Instagram la morte del nonno a cui ha dedicato un toccante messaggio pubblicando anche due tenere foto in sua compagnia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lutto per Gigi D’Alessio | “Ti ho voluto tanto bene uomo meraviglioso”

Diletta Leotta, morto il nonno del fidanzato Daniele Scardina

Con due foto in cui sorride accanto al nonno, Daniele Scardina ha detto addio al nonno. “Come dirglielo al mio cuore che non ci sei più…😞 Mi mancherai tanto Nonno mio”, ha scritto il pugile disattivando i commenti sotto il post.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grave lutto per Romina Power | Morta la sorella Taryn

Nessun post, invece, da parte di Diletta Leotta che è tornata ad occuparsi della serie A dopo la lunga sospensione dovuta all’emergenza coronavirus. La Leotta e Scardina stanno insieme da circa un anno e hanno sempre vissuto il loro amore con discrezione. I due, infatti, sono usciti allo scoperto solo recentemente trascorrendo anche la quarantena insieme che li ha uniti ancora di più.

«Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa»,ha dichiarato il pugile durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000.



Per Daniele Scardina, a settembre, poi, comincerà l’avventura con Ballando con le stelle 2020 di cui è un concorrente.