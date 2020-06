Gravissimo lutto per Romina Power: è morta la sorella Taryn. L’annuncio su Instagram: “ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 di ieri”.

Gravissimo lutto per Romina Power. La sorella Taryn è morta ieri, nella sua casa del Wisconsin. Ad annunciare la grave perdita è stata la stessa Romina che, su Instagram, ha pubblicato un post accompagnato da un toccante video della sorella a cui era estremamente legate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Al Bano Carrisi sulla scomparsa della figlia: “Sciacalli, ora denuncio”

Romina Power, morta la sorella Taryn: “se ne è andata circondata dai quattro figli e dai quattro nipoti”

E’ un grande dolore quello che sta provando Romina Power che, nelle scorse settimane, si era lasciata andare ad un ricordo della figlia Ylenia. Oggi, con un commovente video e un post su Instagram, romina ha annunciato la morte della sorella Taryn.

“Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno me mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poicheè era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”, ha scritto Romina.



Taryn, qualche anno fa, si era ammalata di leucemia. “Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale!”, raccontava l’attrice. Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti in queste ore da Romina.

“Romina mi dispiace tantissimo, mi unisco al tua dolore tu sei forte ❤️ tua sorella era una donna meravigliosa era una grande donna e lo sarà per sempre R.I.P”, è uno dei tanti messaggi ricevuti.