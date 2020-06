Smagliature? Buccia d’arancia? Hai mai provato un rimedio sotto forma di gel? Oggi vogliamo darti un preziosi consiglio su come prenderti cura di te stessa con uno gel a base di un’erba fantastica: l’aloe vera.

Forse non lo sapevi ma anche per le smagliature esistono dei rimedi naturali da poter applicare comodamente a casa con costanza e metodo. Oggi scoprirai le proprietà dell’aloe vera per contrastare smagliature e cellulite. Gel all’aloe per contrastare smagliature e cellulite. Scopri di più!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Colazione pre o post allenamento? Cosa è meglio fare? Parlano i medici

Una ricetta veloce per creare il tuo gel contro smagliature e buccia d’arancia

Puoi creare questo utile prodotto a casa tua, si identifica come un rimedio naturale altamente efficace. Come l’olio di cocco esiste un’altro elemento straordinario e dalle mille proprietà benefiche, si chiama aloe vera.

Moltissimi esperti consigliano l’aloe per migliorare stati di cellulite avanzati ma anche smagliature in diverse parti del corpo. Questa proposta prevede infatti una consistenza gel. Il composto contiene appunto un estratto dalle foglie della pianta di aloe, molto prezioso per la cura di capelli e pelle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aloe Vera: il rimedio efficace per depurare il fegato

Purtroppo non tutti i prodotti presenti in commercio presentano la componente di aloe al 100%, nella sua integrità. Ecco perché ti proponiamo la ricetta fai-da-te per permetterti di ottenere una miscela davvero naturale.

Prepara in casa il gel all’aloe vera

Vediamo di cosa hai bisogno per creare un ottimo gel fai-da-te che riuscirà a stimolare la tua cellulite e a migliorare visibilmente le tue smagliature. Ti serviranno: una foglia di aloe vera (clicca qui per acquistarle online!), un coltello, un contenitore ermetico di vetro, un miscelatore, una piccola ciotola.

Procedi tagliando la foglia di aloe in 8 parti in lungo, taglia poi i bordi, fai un’incisione sempre in lungo nel mezzo, stacca via via con il coltello la pelle, noterai la fuoriuscita del gel, raccogli la polpa e mettila nella ciotolina, per poter conservare il gel più giorni puoi aggiungere qualche olio essenziale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Olio essenziale di Lavanda | le proprietà per la pelle

Frulla poi il gel e versa il contenuto nel contenitore. Riponi in frigo per mantenerlo sempre fresco e pronto all’uso.

Noterai dei risultati già dalle prime applicazione, un modo naturale e fai-da-te per prenderti cura di te stessa e del benessere.