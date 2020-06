Al Bano Carrisi sulla scomparsa della figlia: “Sciacalli, ora denuncio”

Al Bano Carrisi, raggiunto dai microfoni di Adnkronos, è tornato a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia, avuta con Romina Power, a causa di un servizio mandato in onda dalla tv spagnola TeleCinco in cui si annuncia che la ragazza sarebbe viva e vegeta a Santo Domingo.

Al Bano Carrisi è stato costretto a dover affrontare un argomento particolarmente doloroso per lui e per la sua famiglia. Ovviamente ci riferiamo alla scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia del cantante avuta con l’ex moglie Romina Power.

Il motivo? TeleCinco, noto canale televisivo spagnolo, ha mandato in onda un servizio in cui si rivela con convinzione che una fonte sicura avrebbe provato che la ragazza è viva e vegeta e che vivrebbe a Santo Domingo con suo marito. Il cantante è stufo che i media continuano a speculare sulla scomparsa di sua figlia Ylenia, per questo motivo ai microfoni di Adnkronos ha rivelato di voler prendere provvedimenti legali affinché venga rispettato il silenzio stampa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Al Bano Carrisi | E’ guerra tra Loredana e Romina Power: “Non l’ha voluta”

“Basta fare gli sciacalli, adesso inizio a denunciare!” ha sbottato Al Bano Carrisi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia, che non molto tempo fa ha rivelato un clamoroso retroscena su quel momento. “Voglio che venga rispettato il mio diretto alla tranquillità familiare e non sono più disposto a tollerare chiunque continui ad insinuare false verità sulla triste vicenda che ha colpito me e la mia famiglia” ha concluso il cantante amareggiato.

Romina Power e Al Bano Carrisi si sono allontanati dopo la scomparsa di Ylenia? Il retroscena

Recentemente, tra l’altro, il fratello del cantante si è lasciato andare ad una lunga confessione in merito alla separazione con Romina Power.

Il fratello di Al Bano Carrisi, sulle pagine del settimanale Oggi, ha fatto intendere in qualche modo che la scomparsa della loro figlia Ylenia li abbia spinti in qualche modo a separare le loro strade sentimentali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Loredana Lecciso dalla d’Urso: “La storia con Al Bano? E’ stata fraintesa”

“Ho sempre ritenuto che dopo la grande tragedia che hanno vissuto, il soggetto emotivamente più fragile andasse a vacillare ed andrebbe compreso” ha spiegato Francesco Carrisi sulla separazione tra Al Bano e Romina Power. “Lei stava soffrendo molto e mi ricordo che quando mio fratello tornava dai concerti trovava sempre la casa vuota” ha ammesso il fratello del cantante, che di recente è stato protagonista di un retroscena di Mara Venier.

Non sappiamo se la scomparsa di Ylenia abbia spinto Al Bano Carrisi e Romina Power ad allontanarsi, ma quel che è certo è che quell’evento ha cambiato per sempre le loro vite.