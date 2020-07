Chiara Ferragni e Fedez preoccupati per Matilda: “Aspettiamo torni a casa”

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere preoccupati per la salute di Matilda, la loro cagnolina, che è stata trasferita a Zurigo per provare a guarirla dal tumore da cui è stata colpita.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno annunciato di essere molto preoccupati per la salute di Matilda, la loro cagnolina. Come già rivelato negli scorsi giorni, alla cucciola di casa è stato diagnostico un tumore e dopo aver ricevuto alcune cure specifiche presso un medico in provincia di Milano, la coppia ha rivelato che Matilda partirà per raggiungere Zurigo.

Una volta raggiunta la città svizzera, avrà tutte le cure necessarie che dovrebbero, si spera, aiutarla a guarire dal male che l’ha colpita. I Ferragnaz, nonostante la paura, non hanno mai perso la speranza e hanno lasciato un messaggio social per Matilda.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chiara Ferragni | Debutto musicale con Baby K in “Non mi basta più”

“Siamo qui ad aspettare che la nostra Mati torni a casa” ha scritto il rapper su Instagram, dopo l’annuncio della Ferragni. “Quando sarà di nuovo con noi sarà più forte di prima” ha concluso Federico Lucia pubblicando il tutto ad uno scatto che ritrae tutta la loro famiglia sorridente sul lettone di casa.

Matilda, cane di Chiara Ferragni e Fedez, ricoverata a Zurigo: il supporto dei fan

Il cane di Chiara Ferragni e Fedez, Matilda, oltre alle cure dei migliori specialisti d’Europa, può contare anche sul supporto morale dei milioni fan della coppia che non hanno mancato, quando i due ha annunciato il malore della piccola di casa, di manifestare tutto il loro supporto e affetto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: X Factor | Emma tra i giudici, Fedez: “Lo show ha avuto un tracollo”

Tanti sono stati i messaggi per i Ferragnaz, che tra l’altro pare aspettino un secondo bambino dopo il piccolo Leone Lucia, dai parte dei loro fan che sperano che la cucciola di casa possa tornare il prima possibile a casa e soprattutto in ottima salute.

Visualizza questo post su Instagram Aspettando che la nostra Mati torni a casa più forte di prima 💖💪🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 1 Lug 2020 alle ore 1:34 PDT

Noi non possiamo che aggiungerci all’augurio dei fan, sperando che Matilda, il cane di Chiara Ferragni, possa guarire dal male che l’ha colpita.