Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori? La mamma di lei svela tutto

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un secondo bambino dopo la nascita di Leone Lucia? La mamma di lei svela tutto, ma il rapper cancella subito il contenuto social.

Chiara Ferragni di recente è tornata al centro della cronaca rosa in quanto si mormora di una sua seconda gravidanza. La bionda influencer e suo marito Fedez hanno sempre smentito tale notizia, ma nelle scorse ore sembrerebbe essere arrivata la conferma direttamente dalla mamma di lei. Che cosa è successo?

Il rapper ha caricato un video in cui prova a fare ingolosire il suo primo figlio Leone Lucia, che è già una stella del web, baciando Chiara. Il piccolo di casa è apparso piuttosto innervosito perché vuole la sua mamma solo per sé, per questo motivo la nonna ha provato a consolare il rapper utilizzando queste parole.

“Tra poco vi arriva una bambina e amerà soltanto te!” ha esordito la madre dell’influencer, tra l’altro quest’ultima ha recentemente debuttato nel mondo della musica.

Il rapper, probabilmente, si è reso conto di tale frase soltanto dopo aver caricato la clip in questione e ha subito provveduto a cancellare il video che era già stato prontamente salvato dai fan a cui nulla sfugge.

Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? Sua madre sembrerebbe aver confermato il tutto.

Fedez e Chiara Ferragni: gli indizi della seconda gravidanza di lei

Come anticipato, già nelle scorse settimane si è a lungo parlato di una seconda gravidanza di Chiara Ferragni. Il motivo? La bionda influencer aveva acquistato una collana con dei ciondoli che indicavano tutti i membri della sua famiglia: Fedez, Leone, lei e un nuovo bambino.

L’acquisto della bionda influencer aveva fatto impazzire i fan, facendo intuire loro che fosse in dolce attesa ma Fedez, che ha omaggiato Robert Miles, aveva smentito il tutto affermando di non sapere assolutamente perché sua moglie avesse scelto di acquistare un ciondolo in più con un futuro bambino.

Chiara Ferragni e Fedez diventano genitori per la seconda volta? Sembrerebbe proprio di sì.