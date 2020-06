Chiara Ferragni | Debutto musicale con Baby K in “Non mi basta più”

Debutto musicale per Chiara Ferragni che ha partecipato al nuovo singolo di Baby K “Non mi basta più”.

La bionda influencer Chiara Ferragni da imprenditrice digitale diventa cantante per un giorno.

La moglie di Fedez infatti ha partecipato al nuovo singolo, che si prepara a diventare un tormentone dell’estate 2020, di Baby K dal titolo “Non mi basta più”.

A spiegare come è nata la collaborazione tra la cantante e la Ferragni è proprio l’influencer stessa nelle storie Instagram.

A mezzanotte uscito il singolo di Baby K con debutto musicale di Chiara Ferragni

Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era già capito dopo che un mesetto fa era apparso su Instagram uno scatto della bionda influencer in compagnia della cantante Baby K.

Ma che oltre alla collaborazione tra le due, per uno spot della nota marca di shampoo Pantene, fosse previsto anche il debutto musicale della Ferragni non era noto ai più.

E così l’imprenditrice digitale ha stupito tutti i suoi follower improvvisandosi anche cantante. Leggi anche Chiara Ferragni supporta la Black Lives Matter | Fan sbotta: lei lo asfalta

A spiegare come è nata l’unione tra le due bionde è proprio la Ferragni nelle sue storie Instagram.

“L’idea nasce dalla campagna estiva di Pantene – ha esordito la moglie di Fedez – che ha deciso di affiancare me come testimonial per l’estate, a Baby K, che io adoro, e far fare a lei un pezzo per la campagna di Pantene”.

La cantante ha dunque scritto un brano dove ha inserito anche alcune frasi per Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale, racconta anche che: “Abbiamo dovuto spostare questa campagna cento volte per il Covid. Poi ci siamo incontrate a fine maggio e parlando con lei mi fa: “perché non fai anche tu una parte di questa canzone?”. Io amerei fare la cantante ma sono super stonata. Alla fine abbiamo trovato un modo in cui c’è anche un po’ di me in questa canzone, anche se io non canto proprio”.

Il singolo “Non mi basta più” è uscito a mezzanotte di ieri e la bionda influencer fa sapere ai suoi follower che: “dovrete trovare le parti in cui io canto, cioè urlo, delle cose che fanno proprio ridere e già immagino che diventeranno un mega meme. Soprattutto la parte in cui io canto “Questo è il pezzo mio preferito”, ecco ve l’ho un po’ spoilerata. Questo è proprio il mio massimo apporto alla musica, però è una figata”.

E non è finita qui perché a luglio uscirà anche il video della canzone che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo tormentone dell’estate.

Al messaggio di Chiara Ferragni non ha esitato a rispondere Baby K che in una storia le ha detto: “Chiara, baby, sei pronta al tuo debutto musicale? Guarda che fra tre minuti il mondo ti sentirà cantare”.

Cantare quindi e non urlare, come invece aveva detto la bionda influencer. A questo punto non resta che ascoltare il nuovo singolo “Non mi basta più”.