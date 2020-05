Cellulite | come contrastarla con i rimedi naturali efficaci

La cellulite è un inestetismo che interessa soprattutto le donne, ma si può attenuare con rimedi naturali efficaci. Scopriamo quali.

La cellulite è un inestetismo della pelle che colpisce in particolar modo le donne, di qualsiasi età. E’ un accumulo di adipe nel sottocute di zone specifiche del corpo. Infatti ci sono alcune zone come glutei, fianchi e braccia, che si forma la così detta buccia d’arancia. La cellulite può dipendere non solo dal pese eccessivo ma anche da una cattiva circolazione sanguigna, e sedentarietà.

Le principali cause di questo inestetismo sono: poca idratazione, alimentazione ricca di grassi e sale, scarsa attività fisica, stress e cambiamenti ormonali come gravidanza e menopausa. In base all’entità, la cellulite si può presentare con la così detta buccia d’arancia.

Rimedi per combattere la cellulite

La cellulite si può curare in diversi modi, non solo con massaggi, ma anche con l’alimentazione.

I rimedi consigliati per contrastare la cellulite sono:

fitoterapia

aromaterapia

scrub

fanghi

impacchi

Esaminiamo in dettaglio ogni rimedio.

1-Fitoterapia: utilizza piante o estratti di piante per contrastare la cellulite, queste proteggono i vasi sanguigni e migliorano la loro elasticità. Inoltre hanno proprietà diuretiche e drenanti. Si possono assumere singolarmente oppure più piante, si consigliano principalmente le tisane, ma potete acquistare in erboristeria anche compresse o capsule e tinture madri. Quelle consigliate sono:

foglie e corteccia di amamelide: che ha un azione astringente sul sistema circolatorio;

che ha un azione astringente sul sistema circolatorio; foglie di centella : va a migliorare la circolazione periferica;

: va a migliorare la circolazione periferica; gambo dell’ananas : va a ridurre la vasodilatazione;

: va a ridurre la vasodilatazione; foglie di betulla : vanno a stimolare la diuresi, eliminando i liquidi in eccesso;

: vanno a stimolare la diuresi, eliminando i liquidi in eccesso; fiori di Bach: vanno ad agire direttamente sullo stato emozionale, infatti riducono notevolmente lo stress che può causare un cattivo funzionamento del sistema linfatico e circolatorio. Se chiedete consiglio al vostro naturopata o erborista, può darvi informazioni sulle miscele e quantità.

2- Aromoterapia: si base sull’utilizzo di oli essenziali, che apportano benefici anche a livello psicologico, gli occhi consigliati sono:

betulla : previene i problemi venosi e non solo anche disturbi circolatori, soprattutto consigliato alle donne che hanno le gambe pesanti e gonfie. L’olio di betulla, ha una proprietà diuretica e drenante, perchè favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e ristagnati;

: previene i problemi venosi e non solo anche disturbi circolatori, soprattutto consigliato alle donne che hanno le gambe pesanti e gonfie. L’olio di betulla, ha una proprietà diuretica e drenante, perchè favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e ristagnati; limone : va a rafforzare i vasi sanguigni e inoltre fluidifica il sangue. Va a tonificare e inoltre si consiglia in caso di gambe pesanti e con fragilità capillare e geloni;

: va a rafforzare i vasi sanguigni e inoltre fluidifica il sangue. Va a tonificare e inoltre si consiglia in caso di gambe pesanti e con fragilità capillare e geloni; sedano: ha un azione diuretica e stimola la micro circolazione.

Gli oli essenziali consigliati, si applicano sulle zone interessate e si praticano dei massaggi con dei movimenti circolari per almeno 20 minuti, così si stimola circolazione sanguigna e linfatica.

Prima di procedere ai massaggi, la pelle deve essere ben detersa, infatti si consiglia fare la doccia, poi idratate la pelle con olio di mandorle o di jojoba, così da preparare la pelle.

Gli oli essenziali non solo vanno a combattere la pelle a buccia d’arancia, ma vanno ad idratare e tonificare i tessuti.

3. Scrub: grazie all’azione esfoliante, vanno ad eliminare le cellule morte, così si favorisce il rinnovamento cellulare. Noterete subito la pelle più liscia e vellutata, senza buccia d’arancia. Gli scrub consigliati sono quelli con il sale, perchè svolgono un’azione drenante, eliminando non solo l’acqua ma anche tossine. Il connubio perfetto è scrub anticellulite e oli essenziali, da fare sotto la doccia con la pelle bagnata, si consiglia almeno una volta alla settimana.

Ecco come procedere:

5 cucchiai di sale grosso

2 cucchiai di sale integrale;

7 cucchiai di olio extravergine di oliva;

15 cucchiai di olio essenziale di limone;

10 gocce di olio essenziale di rosmarino;

0 gocce di olio essenziale di menta.

Basta mescolare il sale grosso e quello fino con l’olio di oliva e poi aggiungete gli oli essenziali. Applicate e fate del massaggi, lasciate agire per un pò e poi procedete con il risciacquo.

4. Fanghi anticellulite: si possono preparare a casa facilmente e applicare direttamente sulle zone interessate, scopriamo come. Gli ingredienti necessari sono:

1 cucchiaio di sale integrale

5 cucchiai di argilla verde ventilata

1 bustina di tè verde

Dovete procedere, preparando un infuso di tè verde e lo lasciate ad infusione per 10 minuti, poi aggiungete il sale integrale e lo fate sciogliere. Versate l’argilla verde e mescolate fino ad ottenere una crema omogenea, applicate sulle zone interessate e avvolgete con pellicola trasparente e lasciate riposare per mezz’ora di tempo, poi risciacquate bene.

5. Impacchi: basta al caffè per fare l’impacco, ecco come procedere. Gli ingredienti utili sono:

fondi del caffè

olio d’oliva extravergine q.b

1 cucchiaino di miele

Dovete raccogliere i fondi di caffè in un barattolo di vetro, aggiungete un po’ di olio e il miele, mescolate bene. Applicate sulle zone interessate e avvolgete con la pellicola per alimenti e lasciare riposare per 30 minuti e poi sciacquate con acqua tiepida.

Cellulite: alimentazione e sport sono davvero importante

La cellulite si può contrastare seguendo un’alimentazione specifica, magari praticando anche sport, sicuramente i cibi ricchi in sale e grassi sono da evitare, esaminiamo in dettaglio.

Alimenti da evitare o limitare

carboidrati

latticini

prodotti lievitati

alimenti ricchi in grassi saturi

carne

burro

insaccati

Gli alimenti da integrare nella dieta sono:

pesce

legumi

olio extravergine d’oliva

frutta e verdura di stagione: anche i frutti di bosco e agrumi

Importante è anche l’idratazione, bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno, in particolare i frutti consiglia ti che contengono la maggior parte di acqua sono:

anguria

mirtilli

ananas

Questi vanno a stimolare la diuresi e favoriscono la digestione, inoltre introducete alimenti che velocizzano il metabolismo, come:

limone

zenzero

peperoncino.

Oltre all’alimentazione, anche uno stile di vita non sedentario, aiuta a contrastare la cellulite, ecco alcuni semplici consigli da seguire.

Camminare almeno mezz’ora al giorno : anche una passeggiata veloce, oppure provate a salire e scendere le scale senza utilizzare l’ascensore.

: anche una passeggiata veloce, oppure provate a salire e scendere le scale senza utilizzare l’ascensore. Pedalare all’aria aperta : vi aiuta a recuperare il tono perduto.

: vi aiuta a recuperare il tono perduto. Fare nuoto o acquagym: sono consigliati, in quanto vanno ad ossigenare i tessuti, favorendo la circolazione.

Se si pratica almeno 3 volte a settimana un’attività per 40 minuti, si favorisce lo smaltimento dei grassi e la pelle sarà più tonica.