Soffri di cellulite e di ritenzione idrica? Niente paura, in soccorso arriva la betulla, un vero e proprio elisir di bellezza!

Chi di noi donne non soffre di cellulite e ritenzione idrica alzi la mano! Purtroppo questo è un problema che ci accomuna tutte e l’arrivo della bella stagione non ci rassicura. La primavera è iniziata ed anche se in questo periodo siamo costretti a stare a casa già sentiamo il peso di dover mostrare in costume quella odiosa buccia d’arancia. Ma attenzione perché, al di là di creme, diete ferree e sport, ancora una volta in aiuto ci viene la natura, ed in particolare la betulla. Scopriamo insieme le sue fantastiche proprietà…

Combattere la cellulite con l’olio essenziale di betulla

Per eliminare questi fastidiosi inestetismi ottimo è l’olio essenziale di betulla. E’ un vero toccasana per il sistema linfatico ed è ideale contro gambe gonfie, ristagni di liquidi, edemi e cellulite. Per sfruttarne al meglio i benefici, il consiglio è di diluirne 10 gocce in 80 ml di olio di mandorle. L’emulsione si massaggia poi sulle zone problematiche con movimenti dal basso verso l’alto.

Ma non solo. L’olio essenziale di betulla ha anche un potere riscaldante. Ecco perché è un ottimo alleato per chi soffre di dolori articolari, muscolari e reumatici, dando un sollievo immediato non appena lo si passa sulla pelle. Ma non è ancora finita perché questo olio è prezioso anche in caso di capelli grassi, pelli impure, eczemi, psoriasi e dermatiti. Per risolvere il problema dei capelli grassi si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale di betulla allo shampoo prima del lavaggio solito. Sempre in merito alla cute grassa vi avevamo suggerito cinque modi per tenerla pulita . Vi avevamo suggerito anche gli errori da evitare.

Per le pelli impure va invece mescolato alla crema viso che si usa di solito mentre per chi ha problemi di dermatiti si può diluire 5 gocce di olio essenziale di betulla in un olio base per il massaggio, ad esempio quello di mandorle) e poi massaggiare oppure si può realizzare un’emulsione lenitiva mescolando 5 gocce di olio di betulla con 40 ml di burro di karitè.