Angelo Tolletti è l’Alchimista? Bitchyf lancia lo scoop e svela tutti gli indizi che lo confermerebbero: è un ex corteggiatore di Giovanna Abate.

Angelo Tolletti è l’Alchimista, il corteggiatore di Uomini e Donne che sta conquistando il cuore di Giovanna Abate con lettere e dichiarazioni importanti? A svelare il nome della persona che potrebbe nasconderi dietro la mascherà è il portale Bitchyf che, dopo una segnalazione, è riuscito a risalire al nome del ragazzo che ha un passato nel programma di Maria De Filippi avendo corteggiato proprio Giovanna Abate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne: chi è l’Alchimista? I corteggiatori che hanno smentito

Angelo Tolletti, ecco perchè potrebbe essere l’Alchimista che corteggia Giovanna Abate

L‘Alchimista, almeno per il momento, non sembra intenzionato a togliersi la maschera per mostrare il suo vero volto a Giovanna Abate. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, ha letto a Giovanna la seguente lettera:

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Alchimista non si rivela a Giovanna: la reazione di lei

“Ho iniziato a scrivere sempre più forte per alleggerirmi perché e vero come mi hai detto tu che io scrivo che ho tanto dentro. Questo si trasforma in un fiume di parole, ma non sempre le parole vengono fuori. Quando questo accade diventa tutto più difficile. Quei due metri che ci separavano sembravano infiniti e avrei voluto fare di tutto per riempirli, ma non con le parole. In quei momenti ho sentito forte il desiderio di accarezzarti il viso, sfiorarti le labbra e farti sentire che ci sono”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gemma Galgani: “Maria De Filippi? Mi fa sentire al sicuro”

Dopo lo scoop di Fanpage che avrebbe individuato l’identità del misterioso corteggiatore, Bitchyf punta tutto su Angelo Coletti.

Visualizza questo post su Instagram Giovanna e Alchimista un po’ più vicini… 😏 #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 8 Mag 2020 alle ore 6:37 PDT

Angelo ha un fisico allenato e presenta tatuaggi molto simili a quelli che ha l’Alchimista. Inoltre, non è da dimenticare il famoso “boom” utilizzato da Giovanna per eliminarlo durante il trono classico e da lui ripetuto durante uno dei tanti messaggi scritti a Giovanna. Sarà, dunque, proprio Angelo Coletti il misterioso corteggiatore?