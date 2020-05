Martina Nasoni, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, ha difeso Giulia De Lellis, in quanto è stata pesantemente criticata per aver perdonato Andrea Damante per averla tradita.

Martina Nasoni, recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha difeso l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.

L’esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo, di recente, è stata criticata dal web per aver scelto di perdonare il suo ex fidanzato Andrea Damante e di aver deciso di dare una nuova possibilità al loro amore.

La vincitrice del Grande Fratello ci ha tenuto a chiarire che non c’è assolutamente nulla di male nel perdonare qualcuno che si ama, in quanto lo ha fatto anche lei e da quel momento è stata in grado di poter vivere tanti altri momenti belli.

“Giulia ha fatto bene a perdonare Andrea” ha premesso Martina Nasoni su Giulia De Lellis, che di recente si è separata da Andrea Damante. “Anche o ho perdonato un tradimento e dopo sono arrivati tanti momenti belli insieme” ha proseguito. “Nella vita, se ne vale la pena, credo bisogni anche perdonare” ha concluso la vincitrice di Barbara d’Urso.

Martina Nasoni su Uomini e Donne ai tempi del coronavirus: “Un nuovo modo di innamorarsi”

Martina Nasoni, tra una confessione e l’altra, ha anche commentato il format di Uomini e Donne ai tempi del coronavirus che non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico del piccolo schermo, in quanto ha purtroppo fatto collezionare al programma gli ascolti più bassi di sempre considerati i numeri che faceva anche la versione originale della trasmissione.

“Questo nuovo format onestamente non mi dispiace” ha rivelato Martina Nasoni su Uomini e Donne, che di recente ha rivelato un retroscena sul Grande Fratello. “Potrebbe anche rivelare un nuovo modo di approcciarsi all’amore” ha spiegato. “Di solito, quando una persona scrive, è in grado di dire cose che magari di persone avrebbe più fatica a manifestare” ha concluso.

Martina Nasoni, tra una confessione e l’altra, ha rivelato nuovi aspetti del suo carattere e il pubblico sembra apprezzare e non poco questo nuovo lato di sé.