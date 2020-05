Coronavirus | Ornella Vanoni: “Non miglioreremo, gli uomini non cambiano”

Coronavirus | Ornella Vanoni, intervistata da Rai Radio 1, ha rivelato cosa pensa dell’emergenza sanitaria in Italia della così detta Fase 2.

Ornella Vanoni, recentemente intervistata da Rai Radio 1, ha commentato la Fase 2 del coronavirus, rivelando che, nonostante tutti siano convinti che gli esseri umani dopo questa tragedia saranno portati a migliorare nell’approccio con l’altro e verso il mondo, lei è totalmente convinta del contrario. In quanto ritiene che questo miglioramento nell’animo umano non avverrà mai perché gli uomini non migliorano, ma dimenticano ciò che è accaduto.

“Sono tutti convinti che a breve la situazione migliorerà, ma onestamente non io non ci credo poi così tanto” ha rivelato Ornella Vanoni sulla fase 2 del coronavirus, tra l’altro di recente sono state emanate le nuove regole per la riapertura dei teatri. “Guccini ha perfettamente ragione quando dice che gli esseri umani tendono a dimenticare, piuttosto che a cambiare” ha concluso la cantante.

Coronavirus | Ornella Vanoni rivela come sta trascorrendo la Fase 2

Ornella Vanoni, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato al suo fedele pubblico come sta trascorrendo questi giorni di quarantena durante la fase 2 del coronavirus, che ha portato nuovi piccoli cambiamenti rispetto alla precedente fase in cui era impossibile poter abbandonare il proprio domicilio.

“Sto trascorrendo questa nuova fase all’insegna del riposo e del relax” ha premesso Ornella Vanoni sul coronavirus. “Mi piace informarmi leggendo i giornali, ma non nascondo che passo anche diverse ore a riposare” ha proseguito la cantante, che a Sanremo fece una gaffe con Alberto Urso. “Quest’estate, qualora le restrizioni saranno più libere, vorrei andare al mare in Sardegna” ha aggiunto l’artista.

Ornella Vanoni, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato chi è il suo affetto stabile: il cucciolo di casa.