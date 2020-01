GF | Martina Nasoni, la vincitrice di Barbara d’Urso, ai nostri microfoni racconta la sua esperienza nel reality di canale 5, svelandoci tutti i suoi progetti futuri

Martina Nasoni è l’ultima vincitrice del GF di Barbara d’Urso. La ragazza dal cuore di latta, così ama chiamarla la conduttrice in onore della canzone che ha ispirato, è riuscita in poco tempo a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo.

Martina è giovane, intelligente, genuina e con tanta voglia di fare. Tutti elementi che le hanno permesso di portare a casa la vittoria.

Martina Nasoni è la più giovane vincitrice del Grande Fratello e ai nostri microfoni, si è raccontata come non mai; permettendoci di scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla ragazza che ha fatto innamorare il pubblico.

Martina Nasoni su Barbara d’Urso: “Al GF, ha valorizzato la mia storia”

Il GF è un’esperienza che ad alcuni cambia totalmente la vita, non ci riferiamo soltanto alla notorietà, ma anche a livello personale. Permette di scavare a fondo e di conoscere altri aspetti di sé. Hai conosciuto una nuova Martina nella casa?

Nella mia vita ho vissuto tante di quelle cose, che mi hanno fatto scoprire tanti di lati. All’interno della Casa, invece, mi sono ricordata di alcune cose che forse avevo dimenticato. Ho semplicemente fatto venire fuori dei lati che avevo un po’ messo da parte. Non mi sono “riscoperta”, ma diciamo “riconfermata”.

Quando sono stata lì, quando ho saputo della vittoria, è stata quasi una conferma. Quasi come per dire che come la penso non è poi così sbagliato da come credevo.

Certe volte si fa l’errore di sentirsi sbagliati. Anche quando ti confronti con gli altri, non sai mai se fai la cosa giusta. Ho seguito il mio istinto e il pubblico italiano mi ha appoggiato. E’ stata una presa di coraggio ancora più forte. Mi ha aiutato molto con l’autostima, questo è sicuro.

Non si vedeva una vincitrice donna da anni, purtroppo vincono quasi sempre gli uomini e le ragazze vengono un po’ penalizzate. Qual è stato l’elemento di te che più ha colpito il pubblico?

Ho letto anche io questa cosa e mi fa piacere aver rappresentato la categoria. Penso che le persone mi abbiano votato perché sono stata normale. Sono una di quelle che incontri nella vita di tutti i giorni.

Anche se ero di fronte alle telecamere, a fare un reality show, si è percepito che sono una persona che arriva da dove arrivano tutti. Le persone mi hanno sentita simile a loro. Forse anche per le sfighe che mi sono capitate nella vita. La gente non ha mica una vita tutta rose e fiori. Forse anche per questo.

Le persone mi dicono sempre che sono bella perché sono semplice e ritengo che la semplicità sia la cosa più bella. Quelle tanto impostate e rifatte, non mi piacciono molto (ride).

E’ diventato virale un tuo sfogo nella Casa dove eri un po’ brilla, che ricordi hai di quel momento? E’ impossibile nascondere, che è stata una delle scene più divertenti della tua edizione

Lì avevo bisogno di sfogarmi, manco a dire avevo bevuto chissà che (ride). Avevo bevuto un bicchierino di spumante. Solo che stavo in una situazione in cui avevo bisogno di esplodere e l’alcool mi ha aiutato.

Perfino Cecilia Rodriguez si è complimentata per quella scena. Io non pensavo nemmeno di essere ripresa in quel momento. Pensavo fosse un mio piccolo momento di sfogo, che non si sarebbe filato nessuno.

Quando sono uscita, i miei genitori mi hanno detto: “Martina, sei arrivata al primo posto nei Nuovi Mostri di Striscia La Notizia!” E io ero stupita. Perché ci sono finita?

Ero completamente ignara di tutto, poi mi sono ritrovata la gente che mi fermava per il video. Anche a Milano e una mi ha fermato e fa: “Ma lei è quella che stava nella casa ed ha sbroccato!” Ebbene sì, ero io! (ride)

Barbara d’Urso ti ha scelto per la sua edizione nip del Grande Fratello. Che rapporto hai con lei?

E’ un rapporto professionale. Lei però è molto carina. Ha valorizzato la mia storia.

Lei poi è una donna molto presa da un sacco di cose, quindi non mi metto lì a romperle le scatole, ha le sue cose da fare. Ma quando mi invita in trasmissione, capita spesso, ci vado sempre con piacere. E’ un rapporto molto tranquillo di cui sono contenta.

Devo tanto a lei, il Grande Fratello mi ha cambiato la vita. Ho tanti progetti adesso, tante offerte lavorative. Sto facendo molto esperienza e per questo la ringrazio. Se non fosse stato per lei, non sarei entrata nella casa. La ringrazio per avermi dato l’opportunità di vivere la vita come voglio io.

Molti tuoi ex colleghi, al contrario, rinnegano quest’esperienza. Secondo te perché?

Questo accade perché molte persone che fanno i reality show vengono additate come stupide. O che non capiscono niente o come persone superficiali. Io non ritengo di essere nessuna di queste cose.

Dipende da te, da come prendi le cose e da quello che fai. Da come ti trovi nelle situazioni, se fai tutte cafonate. Io, al momento, sono anche la persona più giovane nella storia italiana ad aver vinto un reality. A soli 21 anni. Questo mi rende quella più giovane e per me è tanto.

Anche perché mi sono esposta sempre, al 101%. Ho sempre seguito il mio istinto, anche forse sbagliando. Ho sempre seguito il mio cuore. Anche quando mio padre o le persone al di fuori della casa mi dicevano di non fare una determinata cosa, io non ho mai dato retta a nessuno e non rinnego nessun rapporto. Anche se alcuni sono finiti.

Si è parlato a lungo di una tua possibile partecipazione a Uomini e Donne. E’ un contesto in cui ti sentiresti a tuo agio? Ti piacerebbe come esperienza?

Sono un po’ particolare con l’amore, ma penso possa essere un contesto in cui io possa trovarmi bene. Certo, se un giorno dovessi fare un percorso del genere, voglio farlo quando sarò pronta, convinta di quello che sto facendo. Libera di cuore, libera di testa.

Ci sono voci in giro in cui si dice che io ho rifiutato il trono, ma non è così. Io non l’ho rifiutato. Io, quando feci il provino, ero in un momento di standby sentimentale. Se mi avessero chiamato poco dopo, pensandoci, sarebbe stato un po’ un problema. Era inutile andare a fare un programma del genere e poi aspettare che scendesse il ragazzo che mi piace da lì.

Se devo fare un percorso del genere, voglio davvero sfruttare quel tipo di situazione per fare un bel percorso con qualcuno. Non voglio andare lì tanto per fare qualcosa. Anche perché sono una persona che non riesce ad andare contro tutto quello che prova e sente. Quindi, poco tempo dopo che ho fatto il provino, non me la sono sentita. Sono molto forte su tanti fronti, ma quando si tratta di amore sono una pappamolle.

Hai da poco annunciato che farai parte di una nuova web series, Instalovers. Puoi presentarci il tuo personaggio?

Sì, interpreterò Lisa, una ragazza di 20 anni. Mi ritrovo molto in questo personaggio, infatti non avrò problemi ad interpretarlo (ride).

E’ una ragazza che vuole l’amore, che lo cerca in ogni cosa, dove e persona. Anche se non ha capito cosa vuole dagli uomini e cosa gli uomini vogliono da lei. E’ la classica ragazza che vuole il principe azzurro e poi puntualmente si innamora del bello e dannato: è la mia vita.

Quando mi hanno dato questo ruolo ho pensato: “Ma che state scherzando?” (ride). E’ un progetto molto interattivo, andremo ad interagire con le persone. Ci racconteranno le loro vicende, se magari hanno avuto degli approcci con una persona su Instagram. Se hanno conosciuto l’attuale fidanzato/a su Instagram o su qualche altro social.

Che rapporto hai tu con i social?

Io, per quanto riguarda i social, non so se mi farei mai rimorchiare sul web. Io sono una molto vecchio stampo. Secondo me il primo passo lo deve fare l’uomo. Sono nata in un’epoca sbagliata. Mi piacciono i primi incontri, mi piace il colpo di fulmine. Mi piace lo stuzzicarsi piano piano. Andare in un posto soltanto perché sai che ci troverai quella persona. Mi piace l’invito a cena.

Sui social non mi ci sono mai basata. Anche se quando ero un pochino più piccola mi è capitato di uscire con dei ragazzi conosciuti sui social. Adesso non è che ti contattano perché vedono soltanto la foto e sei una bella ragazza. Adesso hai vinto il Grande Fratello, lavori in televisione.

E’ diventato molto difficile per me capire chi mi sta vicino perché gli piaccio veramente o perché gli piace il mio contorno.

Durante la tua permanenza nella Casa, ci hai regolato delle performance canore e ti ringraziamo perché hai una bellissima voce. Oltre alla web series, hai in serbo anche dei progetti legati al mondo della musica?

Mi è stata scritta una canzone da Alborise, autore dell’ultimo singolo di Michelle Hunziker Ciapet. Abbiamo inciso il pezzo e girato anche il videoclip, anche se non sono molto sicura del video.

Dobbiamo soltanto decidere come e quando farla uscire, è molto estiva.

Ti lasciamo andare, facendoti la nostra ultima domanda di rito. Hai la possibilità di poter parlare alla Martina bambina e alla Martina del futuro: cosa diresti a entrambe?

A quella bambina direi: vai avanti, non ti spaventare, stringi i denti, ma sappi che la vita ti ripagherà di tutto. Abbi sempre fiducia in te stessa perché vali.

A quella del futuro, invece, le farei delle domande. Le chiederei: come va a finire questa storia? Come sarà la mia vita? Riuscirò a realizzare i miei sogni, a diventare madre?

Se dovessi soltanto dirle qualcosa, le direi: non mollare mai, nemmeno di fronte alla disperazione più totale. Sii più riflessiva su quello che fai. Impara a selezionare chi ti sta vicino, perché poi ci stai male.

