Questa notte, al Grande Fratello Vip, Rita Rusic ha fatto una strana dichiarazione su Barbara d’Urso.

Ieri sera, come molti sapranno, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta, Rita Rusic si è trovata a parlare di bellezza e di come all’interno della casa molti possono apparire meno belli per via delle luci o delle inquadrature sbagliate. A tal proposito, come riportato da BitchyF, la Rusic avrebbe menzionato Barbara d’Urso, dichiarando che forse senza le giuste luci e con inquadrature sbagliate anche lei apparirebbe diversa.

La cosa è stata subito notata e discussa sui social dove, per molti, la Rusic avrebbe lanciato una frecciatina alla d’Urso.

Guarda il video per saperne di più.