Gf vip, Elisa De Panicis innamorata di Andrea Denver? | “Sei solo un’amica”

Elisa De Panicis è innamorata di Andrea Denver? Nella casa del GF Vip va in scena il chiarimento e il modello la gela: “sei solo un’amica”.

Cosa c’è davvero tra Elisa De Panicis e Andrea Denver? I due sono semplicemente amici o provano qualcosa di più l’una per l’altro? Dopo la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip 2020, Elisa e Andrea si sono ritrovati in camera da letto dove hanno avuto un confronto durante il quale hanno avuto il coraggio di raccontare quello che realmente provano.

Confronto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver al Gf Vip 2020. Lui la gela: “per me sei solo una carissima amica”

Tra Elisa De Panicis e Andrea Denver c’è un passato prima del Grande Fratello Vip. I due, infatti, si sono visti diverse volte e, come ha raccontato Elisa, hanno avuto una frequentazione durata circa un anno e mezzo, tra alti e bassi, anche se non hanno mai parlato di fidanzamento.

All’interno della casa, tra i due ci sono state diverse incomprensioni che hanno portato Elisa a svelare il piano che Denver starebbe portando avanti all’interno della casa. Secondo il pubblico e alcuni inquilini tra i quali c’è Paola Di Benedetto, però, la rabbia della De Panicis nei confronti di Denver nasconderebbe un sentimento che l’influencer proverebbe per il modello.

Denver, però, durante il confronto notturno, ha ribadito di considerarla solo un’amica. “Per me tu sei una carissima amica e basta, non ho nulla da dire di male di te. Dosa la tua impulsività, affrontiamoci non pugnaliamoci, vieni da me se c’è qualcosa che non va, con me puoi sempre parlare. Esplodi con me, non con gli altri, sfogati con me, sei mia amica”, le ha detto Andrea.

“Io non riesco a sfogarmi con te!”, bisbiglia debolmente Elisa. Nel frattempo, spunta l’identità di quella che sarebbe la vera fidanzata di Andrea. Come riportato dal portale TrashItaliano, Denver sarebbe fidanzato con la giovanissima modella americana Anna Wolf.