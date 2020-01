DIY | 28 modi creativi per riciclare gli scarti di cucina

Non ti rendi conto di quante cose butti via quando hai finito di cucinare. Bucce, steli o persino imballaggi vanno tutti nel cestino, ma se ti dicessimo che possono essere riciclati in modo intelligente e originale?

Ecco 28 modi creativi che danno agli scarti della cucina una seconda vita. Sarai sorpreso di scoprire quante cose possiamo fare, ad esempio, con gusci d’uovo, bucce di banana o fondi di caffè.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

DIY ricicla gli scarti della cucina così

1- I fondi di caffè

Una volta alla settimana, aggiungi i fondi di caffè al balsamo. Questa miscela darà lucentezza e morbidezza ai tuoi capelli. Mescolare i fondi di caffè con olio di cocco per ottenere un esfoliante efficace per la pelle del viso.

Buttare i fondi di caffè nel focolare del camino riduce la polvere durante la pulizia. Una tazza di caffè in frigorifero elimina gli odori sgradevoli.

2- Cuore di lattuga e sedano

Non gettare più il cuore di lattuga o del sedano. Questi due deliziosi cibi possono ricrescere a partire da questo cuore. Aggiungi solo acqua!

3- Patate germogliate

Le patate bianche e dolci che hanno iniziato a germinare possono essere piantate nel terreno o nell’acqua. Pertanto, nuove verdure ricresceranno.

4- Imballaggio in cartone per uova

Le confezioni di uova possono essere utilizzate in diversi modi: riporre palline da golf, decorazioni natalizie o usarle come porta barattoli di vernice usa e getta.

5- Bucce di agrumi

Aggiungi le bucce di agrumi ai succhi freschi; forniranno tutti i nutrienti e le fibre che contengono. Le bucce tritate disposte intorno alla casa e nel giardino fungono da deterrente perché gli insetti odiano gli agrumi. Mettili nel cestino per deodorizzarli. Per conservare le bucce di agrumi, metterle in un sacchetto di carta marrone, non ammuffiranno.

6- Cartone di latte o succo di frutta

La confezione del succo o del latte è una scatola di cartone ma ricoperta di cera. Ciò la rende difficile da riciclare. Ecco un’idea originale per non buttarla via: costruisci una piccola casetta per gli uccelli o un salvadanaio.

7- Le bucce di cipolla e aglio

Le cipolle e le bucce di aglio contengono più sostanze nutritive del cibo stesso. Quindi usali come prodotti aromatici quando fai zuppe fatte in casa.

8- Bucce di anguria

Le scorze di anguria possono essere trasformate in deliziose marmellate o sottaceti. Strofinare la pelle con le bucce di anguria aiuta a combattere l’acne.

9- Foglie di sedano

Mangiale come mangi sedano! Aggiungi le foglie di sedano a zuppe, stufati o frullati. Altrimenti, usale come contorno commestibile.

10- Bucce di banana

Avvolgi le bucce di banana attorno agli steli delle piante di pomodoro. Agiranno come fertilizzanti. Cospargi le bucce di banana tritate nel giardino per aiutare a controllare i parassiti.

Strofinarle sulla pelle allevia prurito, eruzioni cutanee, psoriasi e punture di insetti. Le bucce di banana possono essere utilizzate per lucidare in modo naturale scarpe e oggetti d’argento. Strofina usando la parte interna e bianca della buccia.

11- Gli steli e le foglie di broccoli

Non gettarli via, mangiali. Le foglie di broccoli possono essere cotte e mangiate come i cavoli e gli steli possono essere tagliati e aggiunti alle insalate.

12- Testa di porro

Possono facilmente ricrescere in un barattolo d’acqua. Mettili in un barattolo con acqua e avrai una scorta infinita!

13- Imballaggio del burro

Il burro che rimane incollato sulla confezione è perfetto per ungere i tuoi stampi da forno! Hai solo bisogno di piegarlo e tenerlo in frigorifero fino al momento in cui ti servirà usarlo.

14- Tappi per bottiglie di vino in sughero



Usali come piccoli vasi per piantine grasse. Aggiungi un gancio e un anello e ottieni un vasopensile riciclato e pulito.

15- Le bucce delle mele

Le bucce di mela essiccate possono essere utilizzate per preparare deliziosi tè autunnali. L’acidità delle bucce di mela può rimuovere le macchie da pentole e padelle in alluminio. Metti le bucce delle mele fresche sui tuo occhi per 5-10 minuti per ridurre le occhiaie.

16- Ccarto delle mandorle

Se hai fatto il latte di mandorle ( ecco la ricetta di mandorle dolci da fare a casa), probabilmente ti chiedevi cosa fare con tutta la polpa rimasta. Basta spalmarla in uno strato sottile e lasciarla asciugare. Quindi macinala e ottieni farina di mandorle per cucinare senza glutine!

17 – La testa dell’ananas

Con un pò di pazienza, puoi davvero far crescere un ananas semplicemente mettendo la testa in un vaso di fiori.

18- La polpa di frutta e verdura

Non gettare via la polpa di frutta e verdura della centrifuga. Aggiungili ai tuoi frullati per sfruttare i loro nutrienti. Usali per fare deliziosi pani. Incorporali alla frittata per una cena gustosa.

19- Filtri caffè

Usa i filtri da caffè bagnati per far brillare le tue scarpe. Puoi tagliarli e usarli come stampi per i tuoi muffin se finisci gli stampini di carta. Risciacquati e asciugati, i filtri del caffè possono essere usati come panni antipolvere.

20- Gusci d’uovo

Schiaccia i gusci d’uovo e mescolali con il terreno durante il giardinaggio. Il tuo giardino trarrà beneficio dal loro contenuto di calcio. Aggiungendoli al fondo delle piante in vaso, i gusci d’uovo fungono da drenaggio aggiuntivo. Aggiungili schiacciati nel cibo per animali, fornisce calcio extra. Quando la polvere di guscio d’uovo viene aggiunta finemente al filtro del caffè, rende il filtro del caffè meno amaro. Ecco perchè non dovete più buttare i gusci delle uova.

21- Ossa della carne

Disporre le ossa della carne in una pentola a cottura lenta e cuocile nel brodo per arricchirlo di sostanze nutritive e di gusto.

22 – Succo di sottaceto

Quando viene consumato l’ultimo sottaceto, riempi semplicemente la pentola con verdure fresche tagliate e attendi qualche giorno. Otterrai una marinata istantanea!

23- Reti per imballaggio

Le retine dei limoni o altri imballaggi vegetali possono essere riciclati facendole diventare spugne abrasive.

24- Rotoli di carta igienica



Questi rulli hanno una moltitudine di usi in casa, come la conservazione di cavi elettrici.

25- Vasetti con coperchio forato



Lavare e asciugare questi barattoli, quindi riempirli con un condimento o un prodotto che dovrebbe essere usato cosparso, come parmigiano o origano.

26- Sacchetti retati che imballano patate o cipolle

Possono essere usati per abbellire una confezione regalo, trasportare giocattoli per bambini o riporre la biancheria.

27- I torsoli di mele

I torsoli di mele e quelli di altri frutti possono essere usati per preparare deliziosi frutti in salamoia.

28- Cime di carote

Puoi aggiungerle alla zuppa o allo stufato. Puoi anche mescolarle ad altre verdure per preparare un pesto fatto in casa.