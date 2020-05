Andrea Iannone | Festa con gli amici in quarantena? Web in rivolta

Andrea Iannone è stato accusato dal popolo de web di non aver rispettato le norme imposte dagli organi competenti relative alla quarantena in quanto l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha pubblicato delle stories in compagnia di alcuni amici.

Continuano a non volersi placare le polemiche intorno ad Andrea Iannone. Nelle scorse ore, il pilota è stato accusato di aver violato le regole imposte dal governo al fine di evitare il contagio del coronavirus. Il motivo?

Sul suo profilo Instagram, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha pubblicato uno scatto, e condiviso un video, in cui si trova con numerose persone. Nel video condiviso sul suo profilo, compare anche l’ironica scritta “Sono i miei congiunti”. Il gesto del pilota, che ancora non si è sbilanciato a tal proposito, ha fatto discutere e non poco il popolo della rete.

Non è la prima volta, infatti, che accusano Iannone di aver violato la quarantena. Qualche settimana fa, infatti, il web aveva insinuato che Cristina Buccino lo avesse raggiunto presso la sua abitazione per trascorrere questi giorni insieme, ma il pilota ha categoricamente smentito, affermando che era in quarantena soltanto con suo amico. Questa volta, però, nelle sue stories, sono decisamente più di uno gli amici che compaiono.

Andrea Iannone ha violato le norme della quarantena? Il popolo della rete non sembra avere alcun dubbio.

Andrea Iannone paparazzato mentre butta i guanti per strada

Le polemiche intorno all’ex fidanzato di Giulia De Lellis non sembrano terminate qui. Come riportato dal profilo Instagram di Deianira Marzano, il bel pilota è stato immortalato tra le pagine del settimanale Nuovo mentre esce di casa a fare la spesa in ciabatte.

Fin qui, non ci sarebbe assolutamente niente di male, anzi. Peccato che secondo il settimanale, il pilota dopo aver utilizzato i guanti in lattice, utili al fine di evitare il contagio, li avrebbe gettati per strada, violando un’altra norma.

Anche questa volta Andrea Iannone non ha replicato alle accuse di aver violato la quarantena, né tanto meno al gesto dei guanti, che tanto sta facendo discutere il popolo della rete. Come le sue recenti dichiarazioni in merito alla rottura con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Andrea Iannone ancora una volta ha diviso il popolo del web che non si spiega come mai non scelga di intervenire pubblicamente per fare chiarezze sugli episodi che lo vedono protagonista.