Albano e Loredana Lecciso | Ricominciano a litigare, ed è colpa di lei

Albano e Loredana Lecciso stanno trascorrendo la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco, ma non è una quarantena tranquilla: in casa c’è troppo trambusto a causa di Lorendana!

La tenuta agricola di Cellino San Marco, dove Loredana e Albano vivono da sempre, avrebbe potuto essere un vero e proprio paradiso durante la quarantena: ampi spazi interni ed esterni per non soffrire troppo la “clausura” e in cui poter svolgere tante diverse attività, pace e silenzio tipiche della campagna salentina.

Il problema, almeno per Albano, è che Loredana Lecciso non è una donna a cui piaccia stare con le mani in mano. Per questo motivo compagna del cantante ha deciso di darsi da fare in casa per impiegare in maniera costruttiva i “tempi morti” di questo periodo.

In teoria sarebbe una bella idea, in pratica a farne le spese è Albano, che si è lamentato con Novella 2000 dei continui litigi che nascono nella coppia a causa di Loredana e della suo nuovo rumorosissimo hobby.

Loredana Lecciso: passione bricolage

Non sembrerebbe affatto il tipo di donna che ama sporcarsi le mani e rovinarsi la manicure, invece pare che Loredana Lecciso abbia un’anima da artigiano che in questa quarantena ha avuto modo per venire alla luce.

Mentre la sua bella compagna dipinge, inchioda, scartavetra e martella in giro per casa, Albano però sta cominciando a perdere le staffe.

Lo ha raccontato durante un’intervista a Novella 2000 che ha registrato proprio i primi segni di nuove tensioni nella coppia, che sembrava essere finalmente tornata più affiatata che mai.

Purtroppo però le cose non stanno esattamente così: “Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace” si legge su Novella.

Albano avrebbe voluto trasformare la quarantena in un momento di creatività, ma le cose non sono andate come sperava. La grande preoccupazione per il futuro, che ha investito lui come il resto degli italiani, non lo ha messo nelle condizioni emotive giuste per comporre nuove canzoni.

Il fatto di convivere con un carpentiere entusiasta che ha deciso di rinnovare tutta la casa proprio in questo periodo di certo non migliora la situazione.

A rendere le cose ancora più complicate è anche la presenza del “fantasma” di Romina Power, la quale attualmente vive all’interno della tenuta, in una casa indipendente rispetto alla casa padronale in cui abitano Albano, Loredana e i loro figli.

Di certo la vicinanza di Romina non dev’essere stato un toccasana per l’umore di Loredana, che ha dovuto necessariamente trovare il modo di tenersi impegnata (e il bricolage è davvero un bell’impegno).