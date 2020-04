Quarantena in coppia | Consigli di Rocco Siffredi per i momenti di...

La crisi di coppia durante la quarantena può esser un problema da affrontare anche tra lelenzuola, almeno secondo Rocco Siffredi.

Quando siete in difficoltà rivolgetevi a un esperto. E’ il consiglio base, quello che qualsiasi persona coscienziosa darebbe nel caso in cui vi trovaste in una vera e propria empasse.

Quando il problema è importante ci vuole, del resto, un approccio importante e questo il più delle volte può regalatelo solo chi ha delle vere competenze sul tema.

Proprio alla luce di tale considerazione abbiamo deciso oggi di affrontare una delle tematiche più calde della quarantena affidandoci a chi, per ovvi motivi, pare saperne molto più di noi.

Tra gli argomenti di discussione più sentiti di questo difficile periodo c’è senza dubbio la questione “vita di coppia in quarantena“: questo stare insieme forzatamente e prolungatamene giova o nuoce alla coppia?

A quanto pare molti legami iniziano a risentire, la stabilità vacilla e si profilano all’orizzonte (o sono forse già qui) veri e propri momenti di crisi da affrontare. Come lo faremo?

La nostra idea è di seguire qualche consiglio di chi sulla coppia la sa lunga o, quantomeno, la sa lunga sull’intimità: Rocco Siffredi.

Rocco Siffredi e i consigli per le coppie in quarantena

“Giocare con carte nuove” questo il consiglio dedicato agli ascoltatori di Radio Deejay da Rocco Siffredi, icona della sessualità più spinta e provocante.

Interrogato circa le giuste strategie per vivere la coppia in quarantena e magari scacciare il pericolo di burrasca imminente, il re di video per adulti consiglia di sfruttare il tempo a disposizione per esplorare nuove frontiere.

“Dobbiamo riconquistare le nostre compagne, fatele ridere, portatevi qualche giochini e sperimentate nuovi punti”

In diretta con Chicco Giuliani e Vittoria Hyde, Rocco Siffredi spiega come le alternative sono numerose, tutto sta nel volervisi dedicare. Tra le mosse suggerite ricordiamo in particolare:

Dedichiamoci di più a lei – Pensare in primis al piacere della donna è l’invito rivolto a tutti i maschietti che, per centrare l’obbiettivo dovranno puntare sul “toccare nuovi tasti” e non darsi limite alla sperimentazione e all’esplorazione.

– Pensare in primis al piacere della donna è l’invito rivolto a tutti i maschietti che, per centrare l’obbiettivo dovranno puntare sul “toccare nuovi tasti” e non darsi limite alla sperimentazione e all’esplorazione. Tanti preliminari – Di tempo a disposizione ce n’è fin troppo e possiamo dunque investirlo per approfondire una fase di cui, con l’andare avanti della relazione, spesso tendiamo un po’ a dimenticare l’importanza.

– Di tempo a disposizione ce n’è fin troppo e possiamo dunque investirlo per approfondire una fase di cui, con l’andare avanti della relazione, spesso tendiamo un po’ a dimenticare l’importanza. Giochiamo con i selfie – I tempi moderni possono venire in nostro soccorso e stimolare la fantasia attraverso autoritratti all’insegna dell’intimità.

– I tempi moderni possono venire in nostro soccorso e stimolare la fantasia attraverso autoritratti all’insegna dell’intimità. Giochiamo con punti nuovi del corpo – Esploriamoci a vicenda, scopriamo quei punti che spesso nemmeno sappiamo esistere ma che poi possono regalare emozioni a dir poco uniche nell’orlo genere.

Ogni passo ogni consiglio sembrano dunque improntanti all’intraprendenza: sfruttare il tempo extra a disposizione non per litigare e arrivare al limite ma per superare altri limiti tra le lenzuola.

Così sopravvive dunque alla quarantena la coppia, almeno secondo Rocco Siffredi: sperimentando, investendo il tempo per prendersela comoda ed esplorare confini del nostro corpo ancora ignoti.