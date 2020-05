La luna di questa settimana influenzerà le tue emozioni per tutto Maggio

Questa settimana si verificheranno particolari eventi celesti che infonderanno energie e vibrazionali specifiche. Scopri cosa ti aspetta per il resto di Maggio!

Durante questo periodo difficile dovuto alla pandemia dl Covid-19, potremmo notare che la nostra energia e il nostro morale siano più bassi del solito ma la luna piena di questi giorni potrebbe capovolgere la situazione. Questi giorni secondo gli astrologi le onde del Cosmo creeranno un flusso di vibrazioni in grado di causare cambiamenti inaspettati. Le energie celesti saranno in grado di portare sorprese, voglia di condivisione, nuove rrivelazioni e nuove connessioni. D’ora in poi, abbondoneremo abitudini, ruminazioni e pensieri negativi per accogliere i doni dell’Universo.

Luna piena tra il 7 e l’8 maggio: le influenze energetiche

Non a caso la Luna è fonte di ispirazione di scrittori, filosofi e ricercatori in tutto il mondo. La sua singolare luminosità nel cielo, la sua forma mutevole e il suo impatto sulle emozioni umane suscitano curiosità. Diverse credenze ancestrali sono state fondate sull’influenza di questa maestosa stella, tanto che per molti la Luna influenzerebbe il sonno, l’umore e la prontezza dell’essere umano.

Gli appassionati di astrologia rivelano che la luna piena di ieri sera, che ci ha regalato un incredibile spettacolo celeste, è una Super-Luna speciale. La Nasa l’ha denominata “Super Moon of Flowers”, in riferimento alla comparsa di fiori selvatici durante la stagione primaverile.

Ieri sera il disco lunare era più grande e più luminoso del solito e chi ha avuto la fortuna di osservarla con un binocolo o un telescopio se ne sarà sicuramente accorto. Uno spettacolo visibile anche ad occhio nudo dalla propria finestra che ci ha aggradato in particolr modo ora, dato che siamo ancora confinati a casa. Secondo gli astrologi, questo fenomeno ha una dimensione spirituale e proprietà curative che andranno a beneficio di ciascuno di noi.

La luna piena di fronte a Mercurio

La luna piena di questo mese renderà le persone più comunicative e più compassionevoli. Ma è possibile che alcune persone vivano un conflitto interno, in cui i loro pensieri e sentimenti non saranno in linea con le loro decisioni. Forze opposte potrebbero scontrarsi e costringerle a non sapere più da che parte stare. Uno stato di confusione potrebbe prendere il sopravvento e costringere alcuni a porsi più domande rispetto al solito. Inoltre, la pressione generata da questo meccanismo psicologico potrebbe provocare disturbi del sonno.

Se ti senti affetto da uno stato di ansia, prova a parlarne con una persona cara. Apri il tuo cuore e condividi i tuoi sentimenti con qualcuno di cui ti fidi per alleviare questo peso.

Luna piena / Nettuno Trigono

Le tue emozioni saranno intensificate man mano che si verificheranno cambiamenti interni in te. La tua creatività e immaginazione ti ispireranno a cercare di capire cosa sta realmente succedendo dentro di te. Potresti anche scoprire nuove passioni come la scrittura, la poesia, il canto o persino la moda. Durante questo mese di Maggio, possono sorgere inaspettatamente disaccordi familiari o professionali. Ma l’atmosfera armoniosa creata da Nettuno calmerà le tensioni e incoraggerà l’ascolto, la gentilezza e il compromesso. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a stare in guardia prima di intraprendere nuovi incontri romantici durante questo periodo. Non soccombere alla schiacciante necessità di essere in una relazione,rischi di riporre la tua fiducia in un manipolatore.

Il sestile di Mercurio/Nettuno

Attraverserai un periodo di tensione, incertezza e tristezza ed entrerai in una fase di positività. Il sestile di Mercurio/Nettuno apparirà 3 minuti prima della Luna Piena. Questo fenomeno potrebbe sprigionare energia vibratoria e in alcuni casi prevalere sull’influenza del mercurio. Le persone potrebbero mostrarsi più altruiste e comprensive e prestare particolare attenzione agli estranei. Coloro che hanno una forte intuizione trarranno vantaggio da questo periodo per selezionare quelli che li circondano. Saranno in grado di individuare disonestà e avidità e non esiteranno a interrompere alcune relazioni.

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Astrologia e Segni zodiacali e conosci meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.