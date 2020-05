Andrea Damante e Giulia De Lellis si separano, ma nessuna crisi tra i due: dopo aver trascorso la quarantena insieme, lui è tornato a Milano mentre lei è rimasta a Pomezia.

Damante e Giulia De Lellis si separano ancora. Stavolta, però, non c’è nessuna crisi tra il deejay veronese e l’influencer. I due, dopo aver trascorso insieme la quarantena a Pomezia, hanno deciso di separarsi per l’inizio della Fase 2. Damante, infatti, ha scelto di tornare a Milano per poter ricominciare a lavorare.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: lui torna a Milano dopo la quarantena

Chiusa la storia con Andrea Iannone, finito al centro del gossip per Cristina Buccino, Giulia De Lellis è tornata tra le braccia del suo ex fidanzato Andrea Damante. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la coppia è uscita allo scoperto con un video in cui si mostrava mentre si allenava.

Un ritorno di fiamma che ha scatenato l’entusiasmo dei fans più romantici che hanno sempre sognato di rivederli insieme. Nelle scorse ore, però, complice un annuncio di Damante, i fans hanno temuto il peggio.

Damante, infatti, ha pubblicato una romantica foto in cui abbraccia la sua Giulia annunciando che sarebbe stato l’ultimo giorno insieme. Damante, infatti, è tornato a Milano per riprendere in mano la sua vita lavorativa.

Giulia, invece, è rimasta a Pomezia e ieri ha potuto trascorrere del tempo con le sue nipotine a cui è estremamente legata. Nessuna nuova crisi di coppia, dunque, per i Damellis che, dopo essere stati lontani per più di un anno, sono tornati insieme e sembrano ancora più uniti e innamorati rispetto al passato. I fans, ora, aspettano solo il momento in cui i due si ritroveranno nuovamente.

Sarà dunque Giulia a raggiungere Andrea Milano o l’influencer resterà a Pomezia con la sua famiglia aspettando di essere raggiunta dal suo fidanzato?