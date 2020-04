La cellulite può essere combattuta anche a tavola. Ecco gli alimenti anticellulite, la frutta e la verdura con effetto drenante da inserire nell’alimentazione.

Siamo ciò che mangiamo è vero, ma a volte si ha una predisposizione ad alcune problematiche come ad esempio la cellulite, che è una patologia molto democratica, in quanto colpisce davvero ogni tipologia di donna e non di certo soltanto quelle in sovrappeso.

La cellulite è la conseguenza di un ristagno linfatico sottocutaneo che forma dei veri e propri cuscinetti e la così detta ‘pelle a buccia d’arancia’, l’aspetto visibile della cellulite che ogni giorno milioni di donne cercano di combattere con ginnastica mirata, massaggi, prodotti di bellezza e tanto tanto sport.

Ma tutto ciò non basta, anche se si combatte la cellulite su diversi fronti, l’alimentazione è uno dei fattori importanti nella lotta contro la cellulite. Cosa mangiamo, può senza dubbio influenzare anche il nostro aspetto estetico ed esistono degli alimenti, in particolare frutta e verdura che possiedono potenti proprietà drenanti, perfetti per combattere la cellulite dall’interno, scopriamo quali.

La cellulite è una problematica che nei casi più importanti necessita sempre della valutazione medica. Parlane con il tuo medico curante.

Come combattere la cellulite a tavola | frutta e verdura drenanti

La cellulite si combatte anche con la forchetta e per questo sarà bene conoscere tutti gli alimenti indicati per aiutare la lotta contro la pelle a buccia d’arancia che,se assunti ogni giorno, aiuteranno senza dubbio a rendere l’aspetto della pelle più compatto e a ridurre la silhouette di qualche centimetro.

Il primo passo per eliminare la stasi linfatica che si cela dietro la cellulite è quello di ridurre drasticamente l’assunzione di sale e cibi salati. Sarebbe inutile infatti, impegnarsi nell’assumere porzioni di frutta e verdura drenante assumendo sale, che al contrario trattiene i liquidi. Bere almeno un litro di acqua naturale al giorno è il secondo fondamentale passo per ritrovare bellezza e benessere.

Esistono però degli alimenti, in particolare frutta e verdura, che se assunti durante la giornata aiuterebbero a ‘sgonfiare’ la figura e a drenare i liquidi in eccesso.

Le verdure dall’effetto anticellulite

Le verdure in generale, rappresentano un’iniezione di salute per il nostro organismo, ma ne esistono alcune in particolare che se assunte, aiutano ad eliminare il ristagno di liquidi sottocutaneo, prime fra tutte le cipolle. La cipolla infatti se assunta cruda, magari in insalata, rappresenta un alimento ‘chiave’ per combattere la buccia d’arancia. Al seguito troviamo anche gli asparagi, i carciofi, la lattuga, i finocchi, cavolo cappuccio, cetrioli, radicchio, sedano e cicoria.

Le verdure andrebbero consumate crude o cotte a vapore per qualche minuto, in questo modo conserveranno tutte le proprietà benefiche e il loro apporto di vitamine e minerali.

La frutta dall’effetto drenante

La frutta, può essere assunta come spuntino durante la giornata o a colazione e rappresenta una fresca alternativa a snack meno salutari e un’alleata perfetta per combattere la cellulite. Tra la frutta drenante, troviamo al primo posto l’ananas, un frutto che ha anche un potere antinfiammatorio molto forte a cui si aggiunge quello di eliminare i liquidi in eccesso. Seguono poi i pompelmi, i frutti di bosco, le albicocche, le arance, le fragole, i lamponi, l’anguria e i mirtilli.

Sia frutta che verdura, andrebbero consumate all’interno di un regime alimentare sano e controllato dove si contempli l’assunzione di cereali integrali, proteine magre e in cui gli zuccheri siano ridotti al minimo.

Rivolgersi ad un medico dietologo o ad un nutrizionista, sarà la scelta giusta per perdere i chili in eccesso ed eliminare o ridurre la cellulite.