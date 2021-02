Come indossare il rosa pastello? Le tinte pastello la faranno da padrone e saperle abbinare sarà fondamentale: ecco come puoi fare.

Amanti del rosa in tutte le sue declinazioni, è giunto il momento di farvi avanti!

Le tinte del prossimo futuro, infatti, saranno obbligatoriamente pastello ma non per questo possiamo definirle meno entusiasmanti!

Ecco una guida con pochi semplici passaggi per imparare ad abbinare questa tonalità di colore senza sbagliare mai.

Come indossare il rosa pastello: ecco alcune semplici linee guida

Se non ti piace il rosa abbiamo delle cattive notizie per te: nei prossimi mesi lo troverai in tutti i negozi!

Fortunatamente, però, i must have della moda primaverile 2021 prevedono l’utilizzo di moltissime tonalità pastello e, quindi, se odi questo colore potrai evitarlo.

(In ogni caso, non preoccuparti. Ricorda che un outfit è fatto anche di accessori: qui trovi cinque a cui non dovresti proprio rinunciare nel 2021!)

Sicura, però, che non possiamo fare niente per convincerti?

Anche se sembra difficilissimo da abbinare, il rosa pastello è un colore che spopolerà nelle strade, sui nostri feed dei social network ed in tutte le vetrine.

Sapere con cosa abbinarlo e come indossarlo non ti farà sicuramente male!

Questa tinta, dopotutto, dona praticamente a tutti i tipi di pelle e di capelli: insomma, non aver paura che sia “troppo infantile“!

In realtà è perfetta sia per sembrare professionali che, con qualche accorgimento, per farci tornare a sentire allegre ed optare per outfit sbarazzini.

Ma come si indossa il rosa pastello?

A differenza degli abbinamenti che si possono creare con il rosa ed il rosso (di cui ti abbiamo parlato qui), per indossare questo colore ci vogliono alcune regole precise.

Ecco quali sono.

evitare l’effetto bomboniera : è vero, il rosa pastello si presta a tutte quelle “interpretazioni” che ci possono decisamente far sembrare… una meringa !

Tra pizzi, volant ed abiti “cerimoniosi” c’è il rischio di essere “ inghiottiti ” dal nostro outfit .

Cosa fare, allora? Semplice, cercate di acquistare capi che siano il più “neutri” possibile dal punto di vista delle forme e delle fantasie.

Su ArmadioVerde, ad esempio, trovate tantissime opzioni senza rischiare di alimentare il circuito del fast fashion!

In ogni caso non vogliamo negarvi l’effetto principessa ma è meglio essere consapevoli che questo colore viene spesso usato per abiti che rischiano di diventare troppo leziosi .

Un ottimo compresso è quello di comprare abiti “seriosi” usando questa tinta; un esempio perfetto è questo completo di Mango che trovate su Zalando cliccando qui e qui.

Vi avevamo già parlato dei tailleur femminili: il rosa pastello è perfetto per declinarli!

Lasciate stare i fluo e tutti i colori con un sottotono scuro e freddo : il rosa pastello fa a pugni con il blu navy (qui ti abbiamo spiegato come abbinarlo) mentre si sposa alla perfezione con l’arancione!

Qual è il suggerimento da tenere a mente?

Oltre a seguire il vostro gusto (la prima ed unica regola della moda è che tu ti senta a tuo agio con quello che indossi ), ricorda che il rosa pastello ha comunque bisogno di esaltare e di essere esaltato, senza esagerare .

Un altro colore pastello può aiutarlo a “spiccare” e così anche un colore acceso ma sempre in “ palette “; colori che di discostano troppo dalla sua natura e che sono troppo scuri o, come dicevamo prima, acidi (pensa al verde) rischiano di affossarlo!

Come ti abbiamo già spiegato, il segreto è quello di riuscire a “mischiare” le tre tonalità diverse scegliendo quella “base” oppure, semplicemente, sfoggiando un look di un colore solo.

Se scegli il rosa pastello come base per il tuo outfit, non ti scordare l’importanza degli accessori (qui, ad esempio, ti abbiamo parlato della collana fondamentale il 2021) e gioca molto con i contrasti tra il colore “romantico” ed un carattere “aggressivo“!

Adesso hai tutti gli strumenti per creare un outfit perfetto con il rosa pastello.

Cosa aspetti?

Corri a comprare un capo di questo colore prima degli altri e mostra a tutti di essere una vera fashion victim!