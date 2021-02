Sai già quali sono tutti gli accessori della moda 2021 che proprio non possono mancare nel tuo armadio? Scopriamoli insieme!

La moda, lo sappiamo già, è circolare e spesso ritorna sui suoi passi.

Questo non vuol dire, però, che tu non debba conoscere quali sono tutti quei piccoli dettagli che riescono a trasformare un outfit da banale a… perfettamente alla moda!

Ecco cinque accessori che non possono assolutamente mancare nel tuo armadio per arrivare a primavera con stile!

Accessori moda 2021: cinque oggetti irrinunciabili

Per creare l’outfit perfetto, a volte, sembra che ci sia davvero bisogno di lavorare duramente.

Bisogna saper come rendere capi poco costosi veramente eleganti oppure essere familiari con il concetto di “statement piece“.

Ma tutto questo, poi, non basta!

Ogni anno la moda segue una strada ed un percorso che, inevitabilmente, ci fa sentire out se non sfoggiamo l’ultimo accessorio.

Come fare per evitare di rincorrere la moda? Ma è semplice, basta dare un’occhiata… al futuro!

Vi abbiamo già detto qui quali sono i must have della primavera 2021 mentre in questo articolo vi abbiamo parlato delle quattro tipologie di vestito che dovete assolutamente comprare in vista dell’estate.

Bene, anche se la moda è (e deve essere) circolare, questo non toglie che bisogna essere sempre un passo avanti quando parliamo di accessori.

Nessuno dice che dobbiate cedere al fast fashion: potete cercare i vostri “nuovi” accessori su ArmadioVerde oppure dare un’occhiata ai prodotti realizzati in maniera cruelty free con una pelle davvero particolare.

Insomma, anche se dobbiamo rinnovare “costantemente” il nostro armadio, c’è la possibilità di farlo senza pesare troppo sugli altri.

Ma che cosa dobbiamo assolutamente avere per essere alla moda questa primavera?

Ecco la lista di cinque accessori ai quali dovreste veramente dare la caccia, perché rappresentano il trend della moda primavera/estate 2021:

bucket hat : sì, è vero, il nome italiano del bucket hat non è certamente fashion!

Il “ cappello da pescatore “, però, sta per tornare sulle nostre teste e quindi è meglio correre a vedere se ne abbiamo ancora uno nell’armadio!

Da quando lo indossava Jovanotti negli anni ’90, infatti, questo capo ha deciso di prendersi qualche stagione di pausa ed ha deciso di sparire dalle scene.

Bene, adesso il cappello da pescatore è l’ultimo trend in fatto di moda e tutte le fashion victim ne hanno uno!

Ricorda: più la fantasia è assurda e colorata, meglio è.

Questo trend ha preso piede nell’autunno scorso ma sta ancora aspettando di esplodere : non fatevi trovare impreparati!

Invece di scegliere capi come giacche o top, che potrebbero risultare “troppo”, il suggerimento è quello di optare per borse o scarpe con un piccolo elemento a frangia.

Anche se non tutti possiamo provare a diventare Miranda Priestly (o Meryl Streep se per questo), l’acquisto di un foulard sarà veramente necessario per questa stagione!

Il trend della moda ci dice che torneremo ad indossarlo in testa, proprio come le dive di Hollywood degli anni ’50 .

Qualora questa opzione non vi piacesse, però, sappiate che il foulard rimane fondamentale per affrontare la primavera 2021 !

Potete usarlo come cintura , come fascia od cerchietto per capelli ( Blair Waldorf insegna, qui trovate tutti i nostri consigli per copiare il suo stile), oppure semplicemente come… un foulard.

L’unica regola è che non deve mancare nel vostro outfit!

Insomma, il gilet maschile adesso non è più qualcosa che indossava tuo papà negli anni ’90 ma il vero e proprio oggetto del desiderio!

In molte lo indossano oversize, con sotto una camicia bianca (potrebbe essere il sesto modo di portarla, oltre a questi altri cinque).

Insomma, Internet ha decretato che il gilet tornerà di moda: chi siamo noi per dire di no?

Questa tipologia di anello, che era quasi sempre in regalo con un numero di Cioè, adesso è tornata per diventare fashion ed intrigante!

Tutto sta, ovviamente, nello scegliere i colori giusti e nel sfoggiarli con la giusta dose di autoironia e divertimento.

Nonostante sembrino dei giocattoli, però, gli anelli di resina sono oggetti che possono fare veramente la differenza!

Ovviamente noi te li consigliamo in colori allegri e pop ma non mancano anche le declinazioni pastello o quelle provviste di elementi all’interno elegantissimi.

Insomma, scegli tu qual è l’anello perfetto per te ma ricorda: non può mancare nel tuo portagioie!

Ora conosci cinque elementi che, se acquistati al momento giusto, renderanno i tuoi outfit primaverili ed estivi estremamente alla moda.

Ti basta uno (o tutti) tra questi elementi per diventare un vero e proprio guru in fatto di fashion ed outfit.

Cosa stai aspettando? Le passerelle dei maggiori stilisti sono solo ad… un anello di resina dalla realtà!