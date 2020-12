By

Sapevi che le collane a catena d’oro saranno il vero must have della prossima primavera? Ecco cinque idee per indossarla al meglio.

Non hai ancora una collana a catena nel tuo cassetto dei gioielli?

Grave errore!

Miley Cirus, Lady Gaga, Kim Kardashian e tantissime altre star sarebbero veramente deluse!

Questo accessorio, che ha già iniziato a fare la sua comparsa al collo delle famosissime, è quello che spopolerà nel 2021.

Ecco cinque idee per indossarlo al meglio ed attirare tutti gli occhi su di te!

Collane a catena d’oro: all eyes on me, please!

Adesso possiamo finalmente dirlo: è proprio vero che la moda è circolare!

Le collane a catena, infatti, non sono decisamente una novità per tutti gli appassionati di gioielli grandi ed importanti!

Ultimamente, quindi, abbiamo iniziata a notarne sempre di più tra le “it girl” più famose ed abbiamo capito che, dalla prossima primavera, torneranno a farsi sentire.

La collana a catena, soprattutto dorata, è stata veramente un must dei primi anni 2000 e tantissime di noi ne hanno ancora un esemplare nascosto da qualche parte.

Se questo è il caso, sappiate che è decisamente giunta l’ora di rispolverare questo accessorio!

Coraggiosa, audace e decisamente “chunky” (come le sneakers, delle quali non potete davvero fare a meno), la collana a catena è qui per restare.

Ecco cinque idee per indossarla ed abbinarla ad outfit eleganti, casual od in linea con le regole della moda da quarantena!

casual : niente di meglio, quando abbiamo a che fare con un pezzo talmente esplosivo, che indossarla in maniera casual!

Potete scegliere di indossare la “chain necklace” con un outfit completamente privo di fronzoli od altri elementi esplosivi.

Una maglietta bianca od un top nero sono perfetti per esaltare questo gioiello ed indirizzare tutti gli occhi su di voi.

Insomma, una delle scelte migliori sembra essere proprio quella di lasciare che sia la collana la protagonista del vostro look .

Da qualche tempo, infatti, questo tipo di maglioni sta letteralmente spopolando e, su tutti i social network e nelle strade, vediamo outfit fantastici con i tanto bistrattati maglioni a collo alto.

Bene, un chain necklace è proprio quello che ci vuole per sfoggiare, apertamente, il tuo amore per i gioielli anche in pieno inverno!

Indossandola al di sopra del maglione aiuta a rendere il tuo outfit più strutturato (e meno basic), aggiungendo un tocco di particolarità ad una maglia che se no avrebbero tutte!

Giocate ai contrasti ed indossate la chain necklace come fa Kim Kardashian : con la tuta!

Usare questo gioiello con gli abiti da casa serve a rendere glamorous anche l’outfit “da quarantena” aiutandovi a risultare chic anche durante la chiamata di lavoro su Zoom per la quale non eravate proprio pronte.

A fare le spese delle temperature basse sono, soprattutto, i nostri outfit: è difficilissimo mostrare vestiti ed accessori quando fuori fa freddissimo!

Bene, le collane a catena d’oro possono essere sfoggiate dove e quando vuoi, soprattutto se le indossi sopra il cappotto!

L’importante è trovare il tuo stile personale ed adeguarlo al tipo di evento al quale stai per prendere parte.

Una passeggiata con le amiche? La gold chain necklace funziona benissimo con una giacca di jeans (qui trovi tutti i nostri suggerimenti su come abbinare la giacca denim).

Un’occasione più elegante, magari un appuntamento galante? Scegli un maxi-coat (uno dei veri must have dell’inverno insieme a questi altri quattro elementi) ed una collana a catena!

Senza doverti spogliare hai già mostrato che, per quanto riguarda la moda, nessuno ne sa più di te !

Indossarla su scollature vertiginose è veramente la mossa giusta per assicurarti tutti gli occhi addosso!

Non importa che tu abbia un seno importante oppure una misura più piccola (qui trovi i nostri suggerimenti per vestirti facendo sembrare il seno più grande).

La collana a catena d’oro esalta qualsiasi tipo di scollo, soprattutto se lo indossi sulla pelle nuda.

Insomma, un ottimo modo per essere sensuale senza dover ricorrere ad outfit complicati (hai letto i nostri consigli per indossare i pantaloni di pelle?).

Allora, adesso che sai come indossare la gold chain necklace correrai a comprarne una od a riesumarla dal cassetto dei gioielli?

Anche se Natale è appena passato potresti far vedere “accidentalmente” questo articolo al tuo partner e cercare di indicargli quale sia la strada giusta per i prossimi regali.

Noi, ormai, lo sappiamo: una collana a catena d’oro, grazie!