Ecco 3 buoni motivi per indossare un outfit lilla in estate!

Indossare un outfit lilla in estate ha moltissimi vantaggi, in più è uno dei colori più trendy dell’anno! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà perché non potrai fare a meno di un outfit lilla per questa stagione!

Seguiamo le tendenze più IN del momento, cerchiamo look trendy sui social media e poi rimaniamo confusi per la quantità di informazioni contrastanti che notiamo. Perché in effetti le mode del momento sono molte, e seguirle con attenzione è sempre difficile. Oggi però vedremo com’è possibile creare outfit trendy utilizzando il colore dell’estate 2022 e perché dovremmo tutte indossarlo!

In estate si sa, la moda esplode di gioia utilizzando tutti i colori dell’arcobaleno. Allora noi fashion lover attendiamo i primi raggi di sole che riscaldano la nostra città solo per poter realizzare look trendy e colorati e toglierci i color scuri invernali di dosso.

Ma subito dopo un primo momento di amore nei confronti dei colori andiamo in confusione, perché ne vediamo troppi e non sappiamo più decidere. Fino a che non torniamo ad indossare colori neutri come il nero o il beige.

Se vi dicessi che esiste un colore di tendenza di cui non potrete mai stancarvi, mi credereste? Ebbene si, e questo colore è il lilla!

Ecco come creare outfit lilla di tendenza per l’estate 2022!

L’outfit lilla è il look estivo che dovrai utilizzare: ecco 3 buoni motivi per farlo!

Hai sempre pensato che determinati colori non valorizzano il tuo incarnato? Con il lilla non potrai sbagliare. Perché? Scopriamolo!

Il lilla è uno dei colori più trendy dell’estate 2022. E questo è il primo buon motivo per indossarlo.

Secondo? Esistono moltissime sfumature di lilla, dalle più intense a quelle più pastello. Per questo motivo è possibile scegliere la tonalità che più si addice al nostro incarnato per valorizzare i nostri colori. In generale, carnagioni chiare lilla chiaro, quasi pastello. Carnagioni scure e olivastre, lilla intenso, che arriva al viola.

Il terzo motivo per indossare outfit lilla è che questo colore, o nuance di colori, è possibile indossarlo senza che ci stanchi. È un colore molto delicato, quindi non ci stancheremo mai di indossarlo.

Quali capi di color lilla dovremo avere in estate?

top : che sia crop, canottiera o t-shirt, una maglia di color lilla è il passpartout estivo. Si può abbinare con un jeans oppure con uno shorts chiaro.

: che sia crop, canottiera o t-shirt, una maglia di color lilla è il passpartout estivo. Si può abbinare con un jeans oppure con uno shorts chiaro. pantalone flare: il pantalone largo è l’elemento trendy dell’estate 2022. Indossato di color lilla si può abbinare ad un top elegante e ad un sandalo con il tacco. Look perfetto da cerimonia informale.

il pantalone largo è l’elemento trendy dell’estate 2022. Indossato di color lilla si può abbinare ad un top elegante e ad un sandalo con il tacco. Look perfetto da cerimonia informale. camicia oversize: sia per la città che per il mare come copricostume, la camicia oversize lilla è ciò che ci serve. Da indossare con t-shirt di cotone e pantaloncino leggero e sneakers. A proposito, Quale look estivo over 40 sei? Scopri l’outfit giusto per la tua personalità!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il color lilla!

Alla prossima guida di stile, per non perderci nessuna novità in fatto di fashion, e non solo!