Con le polpette si possono preparare dei secondi piatti e non solo anche sfiziosi antipasti, si prestano a diverse cottura non solo fritte, ma anche al forno o cotte al vapore.

Polpette al sugo, le classiche che preparavano le nostre nonne e quelle con carne e verdure un pò più moderne.

Ma spesso è capitato di prepararle, ma non sempre sono morbide, come mai? Non solo quali errori si commettono quando si preparano le polpette a casa?

Polpette morbide e gustose: consigli ed errori

Il desiderio di ogni massaia è di preparare delle polpette morbide e gustose e non solo che non si rompono durante la cottura. E’ un secondo piatto che si prepara spesso non solo per i grandi, ma anche per i più piccoli. Quindi è opportuno non commettere errori, così da poterle preparare in ogni momento, anche per le occasioni più importanti.

Spesso si preparano come ricetta di riciclo, magari avete delle melanzane a dadini fritte avanzate, che potete unire al macinato e preparare delle deliziose polpette.

Ecco alcuni errori da evitare e consigli da seguire per potere gustare delle polpette morbide.

Se l’obiettivo sono polpette morbide a lungo, il segreto sta nell’impasto. Parliamo dalle uova, si sa che sono addensanti, quindi rendono l’impasto morbido. Il segreto sta nelle proporzioni per ogni 400 g di carne tritata unite un solo uovo.

Non solo anche il tipo di carne tritata, che deve essere magra, così si mantiene morbida anche dopo la cottura. Potete optare a preparare un impasto con carne tritata mista, magari con vitello e suino. Non si consiglia di utilizzare la carne tritata surgelata, ma fresca.

L’impasto si sa che si prepara con il pane raffermo, il segreto è nell’ingrediente per ammorbidirlo. Invece di mettere in ammollo il pane nell’acqua, potete utilizzare il latte, in questo modo avrete un impasto molto più morbido e le polpette saranno più saporite.

Lasciate in ammollo per almeno 10 minuti e poi strizzate bene, altrimenti rendete troppo morbido l’impasto con il rischio di far rompere le polpette in cottura.

Che ne dite di aggiungere anche un pò di ricotta o patate cotte al vapore?

Procedete in questo modo, mettete nella ciotola le uova, il pane ammorbidito, la carne e la ricotta, che dovete lasciar colare bene in un colino. Se non la preferite aggiungete delle patate cotte al vapore e ridotte a purea.

Quando condite l’impasto, fate attenzione alle spezie e al sale, se esagerate non otterrete un impasto dal gusto equilibrato. Le spezie donano sapore, ma se eccedete potreste avere un effetto contrario.

La cottura un altro cruccio, è importante rispettare i tempi della cottura. Come già ribadito, le polpette si possono cuocere:

al vapore

al forno

fritte

al forno

al sugo

Se non fate attenzione, rischiate di farle cuocere solo fuori e non dentro, il problema accade soprattutto durante la frittura.

La fiamma deve essere bassa e fare una cottura più lunga, così da ottenere una crosticina deliziosa a dir poco invitante. Abbiate cura di girarle durante la cottura. Per non ricadere in errori, non formate polpette troppo grandi, perchè sarà meno omogenea e veloce la cottura.

Leggete le nostre ricette sulle polpette, cliccate qui .

Adesso avete le idee più chiare su come preparare polpette morbide e gustose.