Per averle sempre pronte e risparmiarvi il pensiero del pranzo o della cena vi basterà portare a cottura le polpette, farle raffreddare e conservarle in freezer. Fatele scongelare, cuocete 10 minuti in padella con un filo d’olio o in forno e servitele per il pasto scelto! 5 RICETTE di polpette.

Le polpette fanno gola proprio a tutti, agli amici, in famiglia, ottime e pratica da portare con sé in un contenitore come pasto pronto. Inoltre, si cucinano in anticipo, si conservano in freezer e sono subito pronte all’uso! 5 RICETTE di polpette sfiziose.

Polpette di carne mista e funghi

Ingredienti (per 4 persone)

120 g di polpa di vitello macinata

120 g di polpa di maiale macinata

120 g di polpa di manzo macinata 4 fette di pancarrè

1 dl di latte

1 uovo2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

20 g di funghi secchi60 g di farina1 mazzetto di maggiorana

1/2 peperone giallo

1/2 peperone rosso

600 g di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

olio extravergine d’oliva sale pepe

Preparazione

Mettete i funghi in una ciotola con acqua tiepida e lasciateli ammorbidire. Private il pancarrè della crosta, sminuzzatelo e bagnatelo con il latte. Scolate i funghi, sgocciolateli bene e tritateli.

Amalgamateli con i 3 tipi di carne macinata, il pane leggermente strizzato, l’uovo, il parmigiano, 1/2 spicchio di aglio e un ciuffetto di maggiorana tritati, sale e pepe. Provate a modellare tante polpette della dimensione di una noce e passatele su un velo di farina. Tagliate i peperoni a striscioline dopo averli privati di semi e di nervature bianche.

Rosolateli a fuoco vivo in un tegame con un filo d’olio e l’aglio rimasto. Eliminate l’aglio, unite le polpette e fatele rosolare completamente. Aggiungete la passata di pomodoro, salate, abbassate il fuoco e fate sobbollire per circa 10 minuti unendo, se necessario, poca acqua calda. Servite subito.

Palline di manzo in umido

Ingredienti (per 4 persone)

600 g di carne di manzo macinata

2 uova sode

3 uova

2 spicchi d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Farina 250 g di passata di pomodoro

1 ciuffo di menta

240 g di riso

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione

Mettete in una ciotola la carne macinata, aggiungete 1 spicchio d’aglio tritato con metà prezzemolo, le uova sode sminuzzate, sale, pepe e 1 uovo sbattuto. Amalgamate bene.

Formate tante polpette poco più grosse di una noce, passatele prima nelle uova rimaste sbattute, poi in abbondante farina e fatele dorare in una padella con 6 cucchiai di olio caldo. Scolatele e asciugatele su carta da cucina.

Tritate il prezzemolo e l’aglio rimasti e soffriggeteli con un filo d’olio; unite le polpette, la passata di pomodoro, sale, pepe e cuocete per 25 minuti circa. Intanto lessate il riso in acqua bollente salata per il tempo indicato sulla confezione. Profumate le polpette con la menta e servitele con il riso.

Bocconcini di pollo con cipolle e alloro

Ingredienti (per 4 persone)

600 g di carne di pollo macinata

80 g di grana padano grattugiato

1 uovo

1 spicchio d’aglio

3 cipolle rosse medie

20-25 foglie di alloro

1 ciuffo di prezzemolo

1 limone non trattato

noce moscata

pangrattato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Mettete la carne macinata in una ciotola insieme all’uovo, 60 g di grana padano, il prezzemolo tritato con lo spicchio d’aglio, la scorza del limone grattugiata, 1 pizzico di noce moscata, sale e pepe. Amalgamate il tutto e formate tante polpettine della grandezza di una prugna.

Spellate lecipolle, dividetele in quarti e sfogliatele. Mettete una polpettina nell’incavo di ciascuna foglia di cipolla, disponetele ordinatamente una accanto all’altra in una pirofila e separatele con le foglie di alloro. Mescolate il grana padano rimasto con il pangrattato e sbriciolatelo sulle polpette.

Irrorate il tutto con un filo d’olio e cuocete in forno già caldo a 200° per 30 minuti, finché le polpette saranno dorate. Estraete la pirofila dal forno, irrorate le polpette con qualche goccia di succo di limone, a piacere, e fatele riposare per 5 minuti. Per decorare disponete lungo il bordo tante fettine di limone e ciuffetti di prezzemolo e servite.

Mondeghili milanesi

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di carne di manzo lessata

3 uova

la mollica di 1 panino o 2 fette di pancarrè senza crosta

1 bicchiere di latte

1 ciuffo di prezzemolo

3-4 cucchiai di grana padano grattugiato

1 limone non trattatonoce moscata

Pangrattato

100 g di burro chiarificato

Sale e pepe

Preparazione

Sbriciolate la mollica di pane in una ciotola, bagnatela con il latte e lasciatela ammorbidire. Mettete nel mixer la carne di manzo spezzettata e tritatela. Trasferite la carne in una ciotola, aggiungete 2 uova, la mollica di pane strizzata, un pizzico di noce moscata, il grana padano, la scorza grattugiata del limone e il prezzemolo tritato finemente.

Lavorate tutti gli ingredienti con le mani fino a quando avrete un composto ben amalgamato. Regolate di sale e pepate. Prelevate il composto a piccole porzioni e, con le mani inumidite, formate tante polpette leggermente schiacciate di circa 4 cm di diametro. Passatele man mano nell’uovo rimasto sbattuto e in abbondante pangrattato.

Sciogliete il burro in una larga padella e friggetevi le polpettine. Sgocciolatele su carta da cucina o per fritti e servitele subito.

Polpettine alla senape

Ingredienti (per 4 persone)

600 g di carne di manzo macinata

2 fette di pane morbido

morbido 1/2 bicchiere di latte

1 uovo

1 cipolla

2 cucchiai di grana padano grattugiato

2 cucchiai di senape all’antica

1 cipollotto

80 g di olive nere e verdi

1 costa di sedano

2 cucchiai di capperi sotto sale

sotto sale 1 dl di vino bianco

Farina

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Immergete le fette di pane nel latte per circa 10 minuti, poi sgocciolatele e strizzatele. Tritate il cipollotto e mescolatelo con il pane preparato, la carne macinata, il grana padano, l’uovo, la senape, un pizzico di sale e una generosa macinata di pepe.

Formate tante polpettine con il composto di carne e infarinatele. Affettate la cipolla e il sedano e sistemateli con i capperi dissalati e le olive in una teglia unta d’olio.

Infilzate le polpettine su lunghi spiedini, metteteli nella teglia con le verdure preparate, irrorate il tutto con un filo d’olio e il vino e cuocete in forno già caldo a 180° per 20 minuti, girando spesso gli spiedini. Sfornate le polpettine e servite.