Le zucchine gratinate con pomodorini melanzane e cipolla sono una di quelle ricette che vi farà dire: “Ma perché non ci ho pensato prima?”.

Le zucchine gratinate con pomodorini melanzane e cipolla sono un perfetto contorno o un antipasto tipicamente estivo. ma che può andare bene bene i qualsiasi stagione.

Potrebbe interessarti : Ricetta antipasto: Rotolo di frittata farcito – Ingredienti e procedimento

Il tempo di preparazione delle zucchine gratinate con pomodorini melanzane e cipolla è molto breve. E se lo volete, potete anche prepararle in anticipo e poi scaldarle quando serve. A parte poi il fatto che, come abbiamo provato sulla nostra pelle, sono buone anche tiepide e fredde.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

zucchine gratinate con pomodorini melanzane e cipolla, pronte in meno di un’ora

Come preparare le? Scegliete prodotti freschi, non necessariamente a chilometro zero ma almeno di provenienza certificata. Il resto lo metterete voi con la cura della ricetta.

Siete pronti? Eccola.

Ingredienti (per 4 persone):

4 zucchine di media grandezza

4 melanzane

16 pomodorini

40 g parmigiano reggiano (o grana) grattugiato

3 cucchiai pangrattato

1 cipolla

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Per preparare le zucchine gratinate con pomodorini melanzane e cipolla, il primo passo è quello di lavare e pulire le zucchine e le melanzne . Quando saranno pronte, affettatele nel senso della lunghezza, oppure tonde a nostro piacere

Prendete le fette di zucchina e di melanzane e mettetele allineate in in una teglia ricoperta di carta forno già oliata. A parte affettate finemente la cipolla nel frattempo e tagliate i pomodorini. Quando saranno pronti, adagiateli sulle fettine di zucchina, poi aggiustate con pepe e sale.

Spolverate in superficie con il parmigiano e il pangrattato, poi cuocete in forno statico a 200° per circa 30 minuti. Quasi alla fine della cottura ultimi passate il forno sul grill. A quel punto le zucchine gratinate con pomodorini e cipolla saranno pronte. Tiratele fuori dal forno ma vi consigliamo di lasciarle intiepidire almeno dieci minuti. Poi potrete servirle.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI